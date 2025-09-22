Aproape 100.000 de oameni au asistat la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, într-o ceremonie cu lacrimi, artificii şi discursuri despre iertarea asasinului. Pe scenă au urcat aproape toţi liderii din Statele Unite, în frunte cu Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance.

Ceremonia a început în faţa unui stadion arhiplin din Pheonix. Peste 200.000 de oameni s-au înregistrat online pentru a-şi lua rămas bun de la Charlie Kirk, dar numai 73.000 au încăput în tribune. 20.000 au umplut o arenă din apropiere, iar 100.000 au urmărit ceremonia pe ecrane imense. Susţinătorii mişcării conservatoare Make America Great Again s-au aşezat la cozi de la ora patru dimineaţa ca să fie siguri că prind un loc.

În vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie

Timp de cinci ore, pe scenă au urcat predicatori, formaţii care au cântat melodii creştine şi cei mai buni politicieni ai Partidului Republican. Publicul a amuţit când văduva lui Charlie Kirk a vorbit despre iertarea tânărului acuzat că i-a ucis soţul. "Soţul meu a vrut să îi salveze pe bărbaţii tineri ca cel care l-a ucis. Să lăsăm puţin când o bufneşte plânsul şi o aplaudă lumea. Îl iert pentru că aşa a făcut Iisus Hristos, aşa ar fi făcut şi Charlie. Te iubesc, Charlie, iubitul meu. Te voi face mândru!", a declarat Erika Kirk, soţia lui Charlie Kirk.

Imediat, a urmat-o preşedintele Statelor Unite, care a avut un altfel de discurs. "Nu și-a urât adversarii. Dorea ce e mai bun pentru ei. Aici nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarul și nu vreau ce e mai bun pentru el. Îmi pare rău", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Înainte să plece de la ceremnonia funerară, Donald Trump a consolat-o pe soţia lui Charlie Kirk şi a anunţat că îi va acorda activistului, post-mortem, cea mai înaltă distincţie civilă americană. Oamenii-cheie din administraţia de la Casa Albă au continuat laudele pentru Kirk.

"Ucigaşul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se aştepta ca astăzi să fie o înmormântare, dar este o renaştere, o sărbătorire a lui Charlie Kirk şi a Domnului Iisus Hristos", a declarat JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite. "Charlie a inițiat o mișcare politică, dar a declanșat o renaștere spirituală. Era îndrăzneţ, era curajos. Era un erou", a declarat Pete Hegseth, şeful Pentagonului. În vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie, în timpul unei conferinţe de la Universitatea din Utah. Apropiat al lui Donald Trump, devenise faimos pentru dezbaterile cu studenţii, în care susţinea valorile conservatoare.

