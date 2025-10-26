Este greşit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a transmis Kremlinul. Dmitri Peskov a precizat că este nevoie de pregătire pentru aceasta.

"Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump - Putin". Anunțul Kremlinului

"Preşedinţii nu se pot întâlni de dragul întâlnirii, nu îşi pot pierde timpul, şi sunt deschişi în această privinţă. De aceea i-au instruit pe (ministrul rus de externe Serghei) Lavrov şi (secretarul de stat american Marco) Rubio să pregătească acest proces. Procesul este complicat", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru corespondentul televiziunii de stat, Pavel Zarubin.

Peskov a comentat, de asemenea, sancţiunile impuse de SUA giganţilor petrolieri ruşi Lukoil şi Rosneft, numindu-le "un pas neprietenos", dar a spus că Rusia încearcă să construiască relaţii de prietenie cu toate ţările, inclusiv cu SUA.

"În ciuda diverselor nuanţe exprimate de preşedintele Statelor Unite, trebuie să fim în continuare orientaţi către interesele noastre. Interesele noastre sunt să construim relaţii bune cu toate ţările, inclusiv cu Statele Unite", i-a spus Peskov lui Zarubin.

"Desigur, acţiunile care au fost întreprinse săptămâna aceasta au reprezentat un pas neprietenos. Într-adevăr, au afectat perspectivele de resuscitare a relaţiilor noastre. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să abandonăm aceste aspiraţii. Ar trebui să facem ceea ce ne este favorabil", a spus Peskov. El a mai precizat că Rusia va urmări penal pe oricine va fi implicat în posibila confiscare a activelor ruseşti blocate.

