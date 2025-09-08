Estonia acuză încălcarea spaţiului aerian de către un elicopter rusesc

Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o zi înainte, a spaţiului aerian al ţării baltice de către un elicopter rusesc.

Duminică, aeronava de tip MI-8 a intrat în spaţiul aerian estonian în apropierea insulei Vaindloo, în golful Finlandei, relatează AFP, conform Agerpres.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a menţionat "un alt incident grav şi regretabil".

"Este vorba despre a treia încălcare de acest fel din acest an" în Estonia, o ţară membră NATO şi UE, aflată la graniţa cu Rusia şi un aliat ferm al Ucrainei, a adăugat ministrul pe reţeaua X.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Statului Major al Forţelor de Apărare din Estonia, elicopterul a intrat în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ patru minute, fără un plan de zbor, cu un transponder dezactivat şi fără a stabili comunicarea cu serviciul de trafic aerian estonian în momentul incidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰