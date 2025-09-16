"Eu am fost". Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk şi-ar fi mărturisit crima într-un chat pe Discord

Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post, citat de news.ro.

"Bună, băieţi, am veşti proaste pentru voi toţi", spune un mesaj de pe un cont aparţinând suspectului, Tyler Robinson, pe platforma online Discord. "Eu am fost ieri la UVU. Îmi pare rău pentru toate astea", mărturiseşte el. Mesajul a fost trimis joi seara, cu aproximativ două ore înainte ca autorităţile să anunţe că Robinson a fost arestat. Un membru al grupului de chat a arătat The Washington Post o captură cu mesajele şi a confirmat că acestea proveneau de pe contul lui Robinson. Persoana a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a-şi proteja confidenţialitatea, dar şi din teama de hărţuire, menţionează publicaţia.

Discord a furnizat autorităţilor o copie a mesajului cu mărturisirea

Discord a furnizat autorităţilor o copie a mesajului cu mărturisirea, potrivit unei persoane familiarizate cu interacţiunea companiei cu forţele de ordine. Mesajul a fost trimis de pe contul lui Robinson către un mic grup privat de prieteni online, a spus persoana respectivă. Discord colaborează îndeaproape cu FBI şi autorităţile locale, furnizând informaţii despre activităţile online ale lui Robinson pe platformă, a adăugat sursa.

Discord afirmă că o anchetă internă nu a găsit "nicio dovadă că suspectul a planificat acest incident sau a promovat violenţa pe Discord". Robinson a fost arestat săptămâna trecută după o urmărire de 33 de ore, fiind suspectat că l-a împuşcat mortal pe unul dintre cei mai proeminenţi activişti conservatori ai ţării la un eveniment care se desfăşura în aer liber la Universitatea Utah Valley. Autorităţile au declarat că unul dintre membrii familiei lui Robinson a contactat un prieten, care apoi a contactat forţele de ordine, spunând că Robinson a mărturisit sau a sugerat că a comis crima.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox (republican), a declarat în weekend că motivul pentru care Robinson a comis crima este încă în curs de investigare, dar suspectul pare să fi avut o "ideologie de stânga". Oficialii spun că interogatoriilor lor indică faptul că Robinson devenise "mai politic" în ultimii ani şi îl critica pe Kirk.

Reacţia prietenilor

Conversaţia de pe Discord împărtăşită cu The Washington Post arată şi reacţia membrilor grupului de chat la împuşcarea lui Kirk, miercurea trecută, înainte de apariţia ştirii că Robinson ar fi fost implicat. Grupul era format din aproximativ 30 de persoane, potrivit persoanei care a furnizat capturile de ecran.

"Charlie Kirk a fost împuşcat", a scris un prieten miercuri după-amiază. "Tocmai am văzut videoclipul, la naiba", a scris un alt utilizator aproximativ o oră şi jumătate mai târziu, adăugând despre Kirk: "Frate, nu merita să moară aşa trist". Singurul răspuns de pe contul lui Robinson a venit a doua zi, cu un mesaj care anunţa "veşti proaste". "Mă predau prin intermediul unui prieten şerif în câteva momente", spune mesajul, postat la ora 19:57, ora locală din Utah. "Mulţumesc pentru toate momentele frumoase şi distracţie, aţi fost cu toţii minunaţi, vă mulţumesc tuturor pentru tot", transmite el.

Robinson a fost arestat la ora 22:00 în acea seară, potrivit directorului FBI, Kash Patel.Nimeni nu i-a răspuns lui Robinson în acea seară, potrivit capturilor de ecran obţinute de The Washington Post. Dar a doua zi, un prieten a scris că mărturisirea aparentă pare să fie adevărată. Prietenul le-a cerut membrilor grupului să "se roage pentru Tyler şi pocăinţa lui" şi apoi a vorbit despre Kirk. "Deşi politica lui Charlie Kirk nu era acceptabilă pentru unii, vă rog să ne rugăm cu toţii pentru el şi familia lui în aceste vremuri confuze", a adăugat prietenul.

The New York Times a relatat despre o conversaţie dintr-un alt grup de chat pe Discord mai devreme în aceeaşi zi. În acea conversaţie, Robinson a glumit că o "sosie" încerca să-l bage în belele după ce forţele de ordine au publicat imagini cu un suspect care semăna cu Robinson. Cox a confirmat existenţa acelei conversaţii duminică şi a spus că prietenii lui Robinson "nu credeau că era chiar el" în acel moment. Persoana care a furnizat alte mesaje Discord către The Washington Post a spus că acestea provin de la un alt grup.

