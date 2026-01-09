Ger năprasnic şi furtuni cu forţă de uragan au îngenuncheat Europa. În Regatul Unit, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din casă decât pentru urgenţe, la fel şi în Germania, în timp ce Italia se confruntă cu unul dintre cele mai aprige episoade de ger din ultimii ani. Vremea rea a băgat spaima în meteorologii şi jurnaliştii vestici, care vorbesc despre explozia unei bombe meteo.

Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Regat.

"Momentan nu ne-am gândit la un plan B. Dar dacă se întâmplă ceva cu transportul public voi încerca să iau un taxi" a spus un britanic.

Mai multe zboruri de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate, iar la Manchester şi Londra au fost curse cu întârzieri.

"Plecaţi doar dacă este absolut necesar, altfel rămâneţi acasă. Ninge de peste trei ore şi nu dă semne că se opreşte curând. […] Mulţi cred că aceasta este o furtună record pentru Midlands, poate cea mai gravă situaţie în ce priveşte ninsorile de la furtuna din 1987" a spus corespondentul local ITV, Stacey Foster.

Furtuna Goretti, rafale de vânt de 216 km/h

Prin Canalul Mânecii, furtuna Goretti a trecut în Franţa. În unele zone vântul a atins 216 km pe oră. Şcolile au rămas închise în regiunea Manche. În apropierea plajelor au fost aduse blocuri de beton în încercarea de a opri apa să intre în locuinţele din apropiere. Oamenii au fost sfătuiţi să stea acasă şi să aibă kituri de supravieţuire pentru 72 de ore. Cu toate astea, unii şi-au riscat viaţa şi au mers pe ţărm pentru a filma furtuna.

"Este întotdeauna impresionant, este mereu foarte frumos. Nu suntem singurii, mulţi au venit să vadă. E adevărat că e foarte frumos" a spus un martor.

Niciun tren regional nu a circulat în Normandia până la prânz, iar în regiunea Hauts-de-France transportul a fost suspendat toată ziua. Circa 380.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza avariilor provocate de furtună.

Italia, măturată de un val de aer polar

Un val de aer polar a măturat Italia, aducând zăpadă în câmpiile din nord şi viscol în Apenini. Temperaturile au coborât până la minus 23 de grade Celsius în provincia Vicenza. Meteorologii spun că nu a mai fost atât de frig de cel puţin 10 ani. Pe plaja din Rimini au apărut schiorii.

Meteorologii germani au botezat ninsoarea cu numele Elli. Cantităţi masive de zăpadă au blocat trei autostrăzi şi mai multe trasee de cale ferată. Specialiştii spun că ce este mai rău abia urmează.

Şi Turcia a fost lovită de o furtună severă însoţită de vânt puternic. Valuri uriaşe au scufundat bărcile din portul Tuzla, iar la Istanbul mai multe avioane nu au mai putut ateriza din cauza vântului.

Şi ţările de lângă noi se confruntă cu capriciile vremii. În Bulgaria, Serbia şi Croaţia a nins puternic, iar temperaturile au ajuns până la minus 15 grade. Zăpada este şi la Budapesta, în vreme ce în Kosovo sau Muntenegru sunt inundaţii în urma unor ploi abundente.

