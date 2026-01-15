Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Europenii trimit militari în Groenlanda: Franța 15 soldaţi, Germania, 13, Norvegia 2, UK 1. Reacţia Rusiei

Mai multe țări NATO din Europa trimit în aceste zile trupe în Groenlanda, după ce președintele american Donald Trump a reluat amenințările că vrea să preia controlul insulei arctice. Danemarca a avertizat că un atac asupra acestui teritoriu ar putea zdruncina NATO și și-a anunțat intenția de a-și întări prezența militară împreună cu aliații săi, scrie CNN.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 12:29
Europenii trimit militari în Groenlanda: Franța 15 soldaţi, Germania, 13, Norvegia 2, UK 1. Reacţia Rusiei Imagine ilustrativă - Shutterstock

Germania va trimite 13 soldați într-o misiune de recunoaștere și explorare, potrivit DW.com, în timp ce Suedia trimite un număr nespecificat de soldați care vor participa la exercițiul Operation Arctic Endurance. Franța a anunțat că 15 soldați sunt deja în drum spre Groenlanda pentru același exercițiu, potrivit Il Sole 24 Ore, iar Norvegia trimite doi soldați. Chiar și Marea Britanie a trimis un militar în sprijinul Danemarcei.

De asemenea, Canada și Franța pregătesc deschiderea unor consulate în Nuuk, capitala Groenlandei, pentru a arăta sprijinul față de suveranitatea insulei. Canada va trimite chiar și oficiali să reafirme angajamentul față de securitatea regională.

Aceste mișcări arată un semnal clar de solidaritate între statele NATO, într-un moment în care tensiunile sunt neobișnuit de mari, din cauza declarațiilor lui Trump. Danemarca consideră totuși că un atac american este "complet ipotetic", dar prezența europeană sporită în Groenlanda trimite un mesaj puternic că alianța nu poate fi luată de bună voie peste picior.

Articolul continuă după reclamă

Câți soldați NATO din Europa sunt trimiși în Groenlanda

  • Germania: 13 soldați 
  • Franța: 15 soldați 
  • Norvegia: 2 soldați
  • Marea Britanie: 1 soldat
  • Danemarca: un comando avansat
  • Suedia: Nu a fost specificat numărul soldaților trimiși

Rusia, "serios îngrijorată" de trimiterea trupelor NATO în Groenlanda

Rusia şi-a exprimat joi îngrijorarea cu privire la anunţul trimiterii de trupe NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă a oficialilor americani cu şefii diplomaţiilor din Groenlanda şi Danemarca, în contextul presiunilor pe care Donald Trump le face pentru a i se ceda insula arctică.

"În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special al Consiliului Arctic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi îşi consolidează prezenţa militară acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări crescânde din partea Moscovei şi Beijingului", a denunţat într-un comunicat Ambasada rusă la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei Nord-Atlantice.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

groenlanda sua donald trump nato
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
Cosmin Zuleam a fost găsit după doi ani! Asasinul lui Adrian Kreiner se ascundea în Indonezia
Cosmin Zuleam a fost găsit după doi ani! Asasinul lui Adrian Kreiner se ascundea în Indonezia
Comentarii


Întrebarea zilei
Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord?
Observator » Ştiri externe » Europenii trimit militari în Groenlanda: Franța 15 soldaţi, Germania, 13, Norvegia 2, UK 1. Reacţia Rusiei