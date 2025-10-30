Exod al bărbaţilor tineri: 100.000 de ucraineni au fugit din ţară în ultimele două luni

Aproape 100.000 de tineri bărbați ucraineni apți de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a relaxat regulile de ieșire din țară, relatează The Telegraph. Exodul a creat nemulțumiri din Ucraina până în Germania.

Poliţia de frontieră din Polonia a declarat că 99.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au traversat graniţa dintre cele două ţări de la sfârșitul lunii august. Ca să puteţi compara, întreaga armată britanică are în jur de 70.000 de militari, explică The Telegraph.

Începând cu 26 august 2025, Volodimir Zelenski a introdus o nouă regulă care le permite bărbaților să călătorească în afara țării înainte să împlinească 23 de ani. Până atunci, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani, cu câteva excepții, aveau interdicția de a părăsi Ucraina, chiar dacă nu erau eligibili pentru recrutare. Zeci de mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-și viața în pericol.

De ce i-a lăsat Zelenski pe bărbaţii tineri să plece din Ucraina

Articolul continuă după reclamă

Potrivit The Telegraph, Zelenski a decis să le permită bărbaților cu vârsta între 18 și 22 de ani să poată părăsi țara pentru a merge în străinătate în cadrul unei reforme a politicii de recrutare militară, care a redus vârsta mobilizării în armată de la 27 la 25 de ani, din cauza penuriei de soldați. Kievul spera că dacă le oferă tinerilor mai multă libertate de mișcare, aceștia se vor întoarce singuri ca voluntari în armată. Preşedintele Zelenski a vizat totodată un alt fenomen: să descurajeze familiile să-și trimită băieţii minori în străinătate la studii pentru a evita să fie recrutaţi în armată în viitor.

Măsura a dus însă la o creștere a imigrației. Numărul tinerilor ucraineni intrați în Polonia a crescut de la 45.300 la 98.500 în doar două luni, o medie de 1.600 pe zi. Iar numărul tinerilor ucraineni sosiți săptămânal în Germania, unde cancelarul Friedrich Merz vrea înăsprirea regulilor de imigrație, a crescut de la 19 la peste 1.000 în septembrie, ajungând în octombrie între 1.400 și 1.800 pe săptămână, potrivit BR24.

Ministerul german de Interne a numit acest val drept "prima fază a creșterii migrației după intrarea în vigoare a reglementării decise de Ucraina în vară". Această creștere a migrației pune presiune pe cancelarul Merz să reducă sprijinul pentru refugiații ucraineni. Partidul de extremă dreapta AfD, aflat pe primul loc în sondaje, a cerut suspendarea ajutoarelor pentru ucraineni și oprirea sprijinului militar pentru Kiev.

"Nu vrem ca tinerii ucraineni să stea în Germania în loc să își apere țara. Ucraina ia propriile decizii, dar schimbarea recentă a legii a dus la un trend pe care trebuie să îl abordăm", a declarat pentru Politico deputatul Jurgen Hardt (CDU).

Ucraina este pe cale să piardă Pokrovsk pentru că a rămas fără infanterie

Datele apar în contextul în care mai mulți analiști militari occidentali și ucraineni au atras atenția că Ucraina este pe cale să piardă Pokrovsk, cel mai mare oraș capturat de Rusia în ultimii doi ani și jumătate, alături de Mirnohrad, și el semiîncercuit. Situația armatei ucrainene se deteriorează rapid, pe fondul lipsei acute de infanterie și al incapacității de a mobiliza noi soldați, potrivit analistului OSINT Clément Molin.

El atrage atenția că armata rusă a avansat periculos în Donețk, apropiindu-se de orașe strategice precum Kostiantinivka, Sloviansk, Drujkivka și Kramatorsk și avertizează că Ucraina nu mai poate susține apărarea orașelor fără soldați. Variantele Kievului sunt fie să oprească războiul, fie să lovească decisiv economia Rusiei pentru a o forța să facă pace.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰