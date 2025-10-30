Statele Unite retrag mai bine de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră după invazia Rusiei în Ucraina. Ministrul Apărării a anunţat că trebuie să ne bazăm de acum mai mult pe armata noastră, iar Nicuşor Dan dă asigurări că securitatea României nu va fi diminuată. Analiştii militari se tem să nu fie, însă, doar începutul unei retrageri americane totale, care l-ar face pe Vladimir Putin să jubileze. Congresul Statelor Unite se opune, însă, deciziei luate de Pentagon de a retrage trupele americane din România.

Ministrul Apărării a anunţat ieri retragerea trupelor americane după ce informaţia apăruse încă de marţi în presa internaţională. Doar 1.000 de militari americani mai rămân în România. Divizia 101 de asalt aerian a fost detaşată în altă ţară.

"Aş fi vrut să nu fie aşa. Principala forţă pentru apărarea securităţii României şi a siguranţei fiecărui cetăţean este armata română şi insist pe acest lucru, pentru că viitorul trebuie să fie în mâinile fiecăruia dintre noi", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Mesaj favorabil pentru Putin

Articolul continuă după reclamă

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, în România erau 1.000 de militari americani. La an an de la război, americanii trimiseseră aproximativ 5.000 de soldați şi ofiţeri, pentru a descuraja Rusia să atace flancul estic al NATO. Cu timpul însă, numărul lor a început să scadă. În 2023 rămăseseră 3.000, iar până mai ieri erau aproximativ 1.800, cei mai mulți la Baza de la Mihail Kogălniceanu.

"Rusia s-ar putea să se bucure de acest lucru pentru că divizia 101 aeropurtată era o forţă extraordinar de puternică şi foarte bine echipată şi foarte bine antrenată şi care putea în câteva ore să desfăşoare o acţiune militară de succes", a declarat profesor dr. Cristian Barbu, general de brigadă.

"Retragerea americanilor din baza de la Kogălniceanu este un mesaj favorabil preşedintelui... Putin, dat de către preşedintele Trump. Prezenţa forţelor americane reprezintă o prezenţă aliată menită să descurajeze o eventuală agresiune a Federaţiei Ruse", a declarat Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, susţine, însă, că retragerea trupelor nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare.

"Cred că americanii au făcut asta nu ca un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca o încurajare să ne apărăm mai bine. Încă sunt aici, și au comunicat oficial că a fost o mișcare în întreaga regiune, vor să se focuseze un pic mai mult și în Asia și de aceea nu este ceva ce trebuie să ne îngrijoreze, ci dimpotrivă să credem în propriul nostru potențial în orice fel de domeniu, inclusiv în domeniul apărării", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

De aceeaşi părere este şi purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, care a declarat că planul Statelor Unite nu este unul neobișnuit și demonstrează încrederea în capacitățile Europei.

Departamentul de Război din Statele Unite a explicat - reducerea forţei militare din ţara noastră vine după regândirea priorităţilor. "Nu este o retragere americană din Europa. (...) Ajustarea trupelor nu va schimba mediul de securitate din Europa", a declarat Departamentul de Război al Statelor Unite.

80.000 de militari detaşaţi în Europa

Statele Unite nu îşi retrag, însă, trupele din celelalte ţări de pe Flancul Estic. Congresul SUA se opune, însă, deciziei Pentagonului. Principalii legislatori republicani din Comisiile pentru servicii armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au emis o declaraţie prin care condamnă dur mişcarea de retragere a trupelor.

80.000 de militari americani sunt detaşaţi acum în Europa, cu 20.000 mai mulţi decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Cei mai mulţi sunt staţionaţi în Germania, Polonia şi Italia.

"Să ştiţi că România, în ultimii ani, nu prea a investit în relaţia bilaterală cu Statele Unite. Lucruri pe care balticii le-au făcut, polonezii le-au făcut. Nordicii toţi, Suedia, Finlanda le-au făcut. Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să meargă la Washington mai repede. Nu la anul, în primăvară, cum înţeleg că este planul Administraţiei noastre", a declarat Iulian Fota, expert în securitate, fost consilier prezidenţial pe apărare.

"Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan într-un comunicat.

Anunţul retragerii unei divizii din Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu vine la un an după ce autorităţile anunţau modernizarea şi extinderea unităţii. Un proiect de trei miliarde de euro, la finalul căruia ar urma să apară un mic oraş NATO, unde ar putea staţiona 10.000 de soldaţi.

"Baza Mihail Kogălnicenu continuă să fie dezvoltată la baza Kogălniceanu va rămâne în continuare un grup de luptă anti-aerian. Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a anunţat că va negocia cu alte ţări pentru a suplini retragerea americanilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰