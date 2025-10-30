Prima declarație a lui Trump, după anunțul reducerii trupelor americane din România

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la bordul Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din România nu este "foarte semnificativă".

"Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor americane din România?", a fost întrebat Donald Trump la bordul Air Force One. "Va trebui să întrebați. Aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru", a răspuns liderul de la Casa Albă.

Statele Unite au anunţat miercuri o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deşi conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porţile sale, notează AFP.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

