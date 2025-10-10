Mai multe persoane au murit, iar altele au fost date dispărute vineri, în statul american Tennessee, în urma unei explozii devastatoare la o fabrică aparținând companiei Accurate Energetic Systems, specializată în producerea de muniţie militară şi explozibili industriali. Martorii spun că deflagraţia a fost atât de puternică încât a zguduit locuințele din apropiere.

Explozie devastatoare la o uzină militară din SUA. Mai multe persoane au murit, iar altele sunt date dispărute - X / Matt Van Swol

Deflagrația s-a produs în localitatea West McEwen, la aproximativ 90 km sud-vest de Nashville, și a fost urmată de mai multe explozii secundare. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au murit, iar cel puțin 19 sunt în continuare dispărute, transmite BBC.

"Avem câteva victime confirmate și mai multe persoane date dispărute. Ne concentrăm pe sprijinirea familiilor și pe investigarea cauzei", a declarat șeriful Chris Davis din comitatul Humphreys.

Imagini dramatice de la fața locului publicate de NewsChannel 5 arată mașini carbonizate, resturi metalice contorsionate și coloane groase de fum ridicându-se deasupra fabricii. Martorii spun că explozia a fost atât de puternică încât a zguduit locuințele din apropiere.

"Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine", a povestit un localnic pentru presa americană.

Facilitatea produce explozibili pentru sectorul militar și aerospațial. Compania, cu o activitate de peste 45 de ani, nu a mai avut incidente semnificative de securitate, în afară de o explozie minoră în 2014, potrivit autorităților locale.

Toate agențiile federale și locale, inclusiv ATF și Departamentul pentru Securitate Internă, participă la operațiunea de salvare și la ancheta care se anunță de amploare.

În acest moment, cauza exploziei nu este cunoscută, iar autoritățile nu au confirmat dacă incendiul a fost complet stins sau dacă există riscul altor deflagrații.

