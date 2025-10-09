Explozie într-un sediu Orange din Paris: 3 răniți, 80.000 de clienţi fără servicii de telefonie și internet

Explozie urmată de incendiu într-un punct tehnic al companiei Orange din Paris, pe Avenue de Saxe, în arondismentul 7. Trei muncitori au fost răniți, doi dintre ei grav, în timpul unor lucrări în subsolul clădirii. Incidentul a afectat aproximativ 80.000 de utilizatori, care au rămas fără servicii de telefonie și internet timp de mai multe ore. Echipele de intervenție au reușit să stingă incendiul.

O explozie a avut loc joi dimineață în jurul orei locale 10:00 într-un centru tehnic al companiei Orange din arondismentul 7 din Paris, relatează Le Parisien. Incidentul s-ar fi produs în timpul unor lucrări de sudură. Trei muncitori au suferit răni, doi grav răniți și unul cu leziuni ușoare. Explozia a fost urmată de un incendiu și a dus la peste 80.000 de linii mobile indisponibile timp de mai bine trei ore, în mai multe cartiere din Paris.

Inițial s-a suspectat o explozie de gaz, dar această ipoteză a fost exclusă ulterior. Zona a fost securizată de pompieri, iar accesul auto a fost restabilit în jurul orei locale 14:00. Rețeaua Orange a fost parțial restabilită după-masă, însă mii de utilizatori au semnalat că au rămas fără internet și semnal mobil.

Primarul arondismentului, Rachida Dati, și CEO-ul Orange, Christel Heydemann, au transmis mesaje de sprijin pentru victime și familiile acestora. Incidentul a afectat și clienți din arondismentul XV, unde mai mulţi locuitori s-au plâns că au rămas fără internet în timp ce lucrau de acasă.

Potrivit unei surse din poliție, citate de France 3, explozia a fost cauzată de lucrări de sudură efectuate la un compresor.

