Explozie și incendiu la două spitale din Berlin. Poliția: Acte de vandalism motivate politic

Alertă la Berlin, unde două spitale importante au fost ținta unor posibile atacuri deliberate. Poliția germană anchetează un incendiu și o explozie produse în noaptea de luni spre marți la Spitalul Universitar Charité și la o altă unitate medicală din cartierul Neukölln, potrivit Agerpres. Primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de materiale pirotehnice ilegale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile tratează cazul ca pe un posibil atac cu motivație politică.

Poliţia germană anchetează un incendiu şi o explozie produse luni noaptea la două spitale mari din Berlin, suspectând că este vorba de atacuri motivate politic, transmite marţi dpa.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a declarat că un incendiu a fost observat într-o clădire a spitalului universitar Charité din capitala Germaniei, iar explozia a avut loc la o altă unitate medicală, în cartierul Neukolln. Deflagraţia a fost provocată probabil de materiale pirotehnice ilegale, cum ar fi petardele.

Poliția suspectează un atac politic

În urma niciunuia din incidente nu s-au raportat răniţi.

Ancheta este condusă de Divizia pentru Securitatea Statului, care se ocupă de acţiuni ale extremiştilor politici, şi de experţi în explozibili.

Administratorul spitalului din Neukolln a confirmat că daunele au fost localizate la intrarea în departamentul de radioterapie şi la o intrare laterală a clădirii. "Au fost deteriorate panouri de ferestre şi o uşă", a detaliat un purtător de cuvânt, care a informat totodată că recepţia şi zona de aşteptare sunt deocamdată inutilizabile, iar accesul pacienţilor se face printr-o intrare laterală. Activităţile spitalului se desfăşoară în rest fără probleme.

