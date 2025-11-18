Salariile femeilor din Uniunea Europeană continuă să fie mai mici decât ale bărbaţilor.

Femeile din UE câștigă mai puțin decât bărbații. Practic muncesc "gratis" de acum până la final de an - Shutterstock

Este avertismentul transmis ieri de Comisia Europeană cu ocazia Zilei Europene a Egalităţii Salariale! Potrivit datelor Comisiei, femeile câştigă, în medie, cu 12% mai puţin decât bărbaţii pentru aceeaşi muncă.

Statistic vorbind, diferenţa salarială înseamnă că femeile lucrează ''pe gratis'' din acest moment şi până la finalul anului. Despre acest decalaj a vorbit şi comisarul european Roxana Mînzatu pe Facebook.

Femeile lucrează ''pe gratis'' din acest moment, până la finalul anului

Articolul continuă după reclamă

Femeile din UE câștigă în medie doar 0,88 € pentru fiecare euro câștigat de bărbați, ceea ce înseamnă că, simbolic, ele "încep să lucreze gratis" de pe 17 noiembrie și până la finalul anului, potrivit datelor Uniunii Europene. Egalitatea privind salariile nu este încă un obiectiv atins de femeile care muncesc în UE, bărbații continuând să câștige, în medie, cu 12% mai mult pe oră, potrivit Euronews.

Teoretic, acest lucru înseamnă că, începând de luni, femeile ar putea înceta să mai muncească până la sfârșitul anului pentru a compensa diferența de salarizare. În fiecare an, Bruxelles-ul marchează această dată drept "Ziua Egalității Salariale". "Nu există niciun motiv pentru care bărbații și femeile să fie plătiți diferit pentru aceeași muncă", au declarat comisarii europeni Roxana Mînzatu și Hadja Lahbib.

Diferența de remunerare s-a redus cu 4% în ultimul deceniu, însă progresul general rămâne lent la nivelul blocului comunitar, iar UE este încă departe de a atinge egalitatea de gen în ceea ce privește câștigurile.

Aproximativ 24% din actualul decalaj salarial de gen se explică prin supra-reprezentarea femeilor în sectoare relativ slab plătite, precum îngrijire, sănătate și educație. De asemenea, femeile lucrează mai multe ore pe săptămână decât bărbații, însă o parte semnificativă din acest timp este muncă neplătită, ceea ce le poate afecta evoluția profesională.

Statistici privind poziţiile de conducere

Poziția în ierarhia de la locul de muncă influențează puternic nivelul de salarizare, iar în prezent mai puțin de unul din zece CEO de companii este femeie. Din 2020, Comisia Europeană a făcut progrese în domeniul egalității de gen, în special prin măsuri legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată, serviciile de îngrijire și transparența salarială.

Pentru a reduce decalajul de gen în privind ocuparea locurilor de muncă, UE a propus în 2023 Directiva privind transparența salarială. Conform noilor reguli, care vor intra în vigoare cel târziu în iunie 2026, companiile vor fi obligate să publice informații despre nivelurile de salarizare şi să ia măsuri atunci când diferența de remunerare dintre femei și bărbați depășește 5%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰