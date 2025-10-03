Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile.

Trombe marine spectaculoase au fost surprinse în apropierea malului bulgăresc al Mării Negre, pe fondul fenomenelor meteo extreme din regiune. Autoritățile din provincia Tsarevo au declarat stare de urgență, după ce ploile torențiale și vântul puternic au provocat inundații și pagube semnificative.

În Burgas, locuitorii au fost avertizați să nu iasă din case și, dacă este necesar, să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor, din cauza acumulărilor masive de apă. În unele zone s-au înregistrat peste 100 de litri pe metru pătrat, iar mai multe străzi și gospodării au fost afectate de viituri.

Pentru gestionarea situației, autoritățile locale sunt sprijinite de militari echipați cu bărci și un detașament de scafandri. De asemenea, un elicopter trimis de la Sofia intervine pentru evacuarea persoanelor blocate în zonele greu accesibile.

