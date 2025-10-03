Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre. Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere

Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 17:46

Trombe marine spectaculoase au fost surprinse în apropierea malului bulgăresc al Mării Negre, pe fondul fenomenelor meteo extreme din regiune. Autoritățile din provincia Tsarevo au declarat stare de urgență, după ce ploile torențiale și vântul puternic au provocat inundații și pagube semnificative.

În Burgas, locuitorii au fost avertizați să nu iasă din case și, dacă este necesar, să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor, din cauza acumulărilor masive de apă. În unele zone s-au înregistrat peste 100 de litri pe metru pătrat, iar mai multe străzi și gospodării au fost afectate de viituri.

Pentru gestionarea situației, autoritățile locale sunt sprijinite de militari echipați cu bărci și un detașament de scafandri. De asemenea, un elicopter trimis de la Sofia intervine pentru evacuarea persoanelor blocate în zonele greu accesibile.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trombe marine fenomen meteo bulgaria marea neagra inundatii
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri externe » Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre. Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere