Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc alături de tatăl ei, în timpul unor exerciţii militare

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a apărut din nou în public alături de fiica sa, participând la exerciții militare unde cei doi au fost fotografiați într-un tanc. Prezența tot mai frecventă a adolescentei alimentează speculațiile privind o posibilă succesiune la conducerea Coreea de Nord.

Imaginile publicate de presa de stat arată cum Kim Jong Un și fiica sa, despre care se crede că se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, au participat la exerciții militare alături de unități de tancuri și infanterie. Cei doi au fost surprinși urcând într-un tanc. Liderul nord-coreean era așezat deasupra vehiculului, în timp ce fiica sa privea din trapa acestuia. Evenimentul face parte dintr-o serie de apariții publice comune, inclusiv la teste de rachete și vizite în fabrici de armament, mai transmite AP.

Exercițiile militare vin într-un moment tensionat, în care Statele Unite și Coreea de Sud desfășoară manevre militare comune. Acestea sunt considerate de Phenian drept o amenințare directă. Kim Jong Un a cerut intensificarea pregătirilor de război. Apariția alături de fiica sa în acest context transmite atât un mesaj de continuitate internă, cât și unul de sfidare externă. Prezența constantă a adolescentei la evenimente de importanță majoră a atras atenția analiștilor internaționali.

Serviciile de informații din Coreea de Sud au sugerat recent că liderul nord-coreean ar putea pregăti terenul pentru desemnarea ei ca succesor. Totuși, nu există un consens în rândul experților. Se are în vedere vârsta fragedă a acesteia și structura profund patriarhală a regimului. Presa oficială o descrie drept „copilul cel mai iubit” al liderului, accentuând relația apropiată dintre cei doi.

Aparițiile publice repetate ale fiicei lui Kim Jong Un indică o posibilă strategie de consolidare a imaginii dinastiei Kim, potrivit Mediafax. De la vizite oficiale în străinătate până la momente simbolice, precum participarea la parade sau exerciții militare, adolescenta pare să fie introdusă treptat în viața publică. Rămâne de urmărit dacă aceste gesturi reprezintă doar o campanie de imagine sau începutul unei tranziții reale de putere într-unul dintre cele mai opace regimuri din lume.

