Cadoul pe care Lukașenko i l-a făcut lui Kim Jong Un pentru "a se apăra de duşmani"

Aflat în vizită în Coreea de Nord, preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko i-a făcut făcut cadou o puşcă liderului de la Phenian "pentru a se apăra de duşmani", apoi cei doi au semnat un tratat de prietenie şi cooperare. Cele două ţări aliate cu Rusia se confruntă cu sancţiuni occidentale şi acuzaţii de încălcare a drepturilor omului.

Este prima vizită a lui Lukaşenko la Phenian. O ceremonie de bun venit pentru preşedintele belarus a avut loc miercuri în Piaţa Kim Ir Sen.

Lukaşenko s-a deplasat apoi la Palatul Soarelui Kumsusan, unde sunt păstrate trupurile îmbălsămate ale tatălui şi bunicului lui Kim Jong Un, pentru a le aduce un omagiu, înconjurat de înalţi oficiali nord-coreeni, potrivit KCNA. El a depus un buchet de flori în numele preşedintelui rus Vladimir Putin.

În a doua zi a vizitei preşedintelui belarus în statul asiatic, acesta i-a făcut cadou lui Kim Jong Un o puşcă "cu care să se apere de duşmani". În imagini se observă cum liderul nord-coreean o armează încântat. În schimb, Lukaşenko a primit o vază cu portretul său.