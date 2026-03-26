Cadoul pe care Lukașenko i l-a făcut lui Kim Jong Un pentru "a se apăra de duşmani"

Aflat în vizită în Coreea de Nord, preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko i-a făcut făcut cadou o puşcă liderului de la Phenian "pentru a se apăra de duşmani", apoi cei doi au semnat un tratat de prietenie şi cooperare. Cele două ţări aliate cu Rusia se confruntă cu sancţiuni occidentale şi acuzaţii de încălcare a drepturilor omului.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 14:58
Cadoul pe care Lukașenko i l-a făcut lui Kim Jong Un pentru "a se apăra de duşmani" - Profimedia Images Galerie (2)

Este prima vizită a lui Lukaşenko la Phenian. O ceremonie de bun venit pentru preşedintele belarus a avut loc miercuri în Piaţa Kim Ir Sen.

Lukaşenko s-a deplasat apoi la Palatul Soarelui Kumsusan, unde sunt păstrate trupurile îmbălsămate ale tatălui şi bunicului lui Kim Jong Un, pentru a le aduce un omagiu, înconjurat de înalţi oficiali nord-coreeni, potrivit KCNA. El a depus un buchet de flori în numele preşedintelui rus Vladimir Putin.

În a doua zi a vizitei preşedintelui belarus în statul asiatic, acesta i-a făcut cadou lui Kim Jong Un o puşcă "cu care să se apere de duşmani". În imagini se observă cum liderul nord-coreean o armează încântat. În schimb, Lukaşenko a primit o vază cu portretul său.

Ţările prietene cu Rusia, sancţionate de Occident

Cele două ţări au în comun sancţiunile occidentale, legături strânse cu Rusia şi acuzaţii de încălcare a drepturilor omului. Belarus şi Coreea de Nord au sprijinit Moscova în războiul său din Ucraina: Phenianul a desfăşurat trupe terestre şi arme, iar Minskul a servit drept rampă de lansare pentru invazia rusă din 2022.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi occidentale estimează că autorităţile de la Phenian au trimis mii de soldaţi în Rusia, în principal în regiunea Kursk, împreună cu obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete.

Coreea de Nord este supusă unor grele sancţiuni occidentale, în principal din cauza programului său de arme nucleare şi a activităţilor balistice, dar şi din cauza sprijinului său pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Redactia Observator
coreea de nord belarus kim jong un aleksandr lukasenko
