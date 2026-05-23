SUA şi Cuba, aproape de un război deschis? Acuzarea lui Castro ar putea sabota orice acord

Fostul preşedinte cubanez Raul Castro a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă în Statele Unite ale Americii. Este un act de acuzare care ar putea distruge orice şansă rămasă pentru un acord care să evite un conflict armat între Statele Unite şi Cuba, iar preşedintele cubanez avertizează că orice forţă invadatoare va fi întâmpinată de o "baie de sânge". La rândul său, preşedintele american Donald Trump susţine că Havana este "disperată" după un acord cu SUA - lucru pe care l-a susţinut şi despre Venezuela şi Iran, scrie CNN.

Acuzaţiile federale formulate împotriva fostului lider cubanez Raul Castro privind doborârea unui avion civil în 1996 au inflamat comunitatea exilaţilor cubanezi din Miami, unde rechizitoriul a fost anunţat miercuri. La vremea în care avionul a fost doborât, Raul Castro era ministru al Apărării.

Văzând un guvern tot mai slăbit la Havana, exilaţii anti-Castro susţin că nu ar trebui făcut niciun compromis cu Havana care să lase oficialii guvernului cubanez la putere. Însă pentru cubanezii de pe insulă care susţin revoluţia, există puţine şanse ca Raul Castro să plece undeva, cu atât mai puţin într-o sală de tribunal din Miami.

"El este întruchiparea vie a revoluţiei", l-a descris pe Castro fostul diplomat american Ricardo Zúñiga, potrivit CNN.

Articolul continuă după reclamă

Zúñiga a făcut parte din echipa secretă de negociatori care a ajuns la un acord cu oficialii cubanezi, inclusiv cu fiul lui Raul Castro, pentru restabilirea relaţiilor diplomatice în timpul administraţiei Obama. Potrivit lui, inculparea lui Castro ca metodă de a presa guvernul cubanez să accepte un acord s-ar putea întoarce împotriva Washingtonului.

Scânteia de la care ar putea porni un conflict deschis între Cuba şi SUA

"În cele din urmă, frustrarea de ambele părţi ar putea duce la conflict pur şi simplu pentru că Washingtonul întrerupe comunicarea cu guvernul cubanez prin această inculpare", a spus fostul diplomat Zúñiga.

Mulţi exilaţi cred însă că revoluţia fondată de Fidel şi Raul Castro se prăbuşeşte şi că este nevoie doar de presiuni suplimentare pentru a accelera un colaps considerat inevitabil.

Pentru exilaţii din Miami, doborârea în 1996 de către forţele cubaneze a două avioane civile aparţinând grupului voluntar "Brothers to the Rescue" - incident în care au murit patru cubanezi-americani aflaţi la bord, reprezintă o crimă rămasă nepedepsită de peste 30 de ani.

Trump susţine că regimul cubanez este "disperat" să ajungă la un acord

Deşi a vorbit în repetate rânduri despre popularitatea sa în rândul alegătorilor cubanezo-americani, Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui acord care să evite un atac american asupra insulei conduse de regimul comunist.

"Pot să fac un acord indiferent dacă schimbaţi regimul sau nu. A fost un regim dur şi au ucis mulţi oameni. […] Dar este o ţară care are cu adevărat nevoie de ajutor. Nu pot aprinde luminile, nu au ce mânca. Nu vrem să vedem asta", le-a spus Trump reporterilor marţi.

Deşi Trump susţine că guvernul cubanez este "disperat" să ajungă la un acord, el a spus acelaşi lucru şi despre Venezuela şi Iran, unde negocierile s-au încheiat brusc după lovituri militare americane.

Secretarul de stat Marco Rubio, cubanezo-american şi adversar ferm al familiei Castro, a declarat că actuala conducere a Cubei trebuie să plece.

În faţa unor opţiuni atât de radicale, guvernul cubanez ar putea prefera să lupte până la capăt decât să cedeze puterea fără să tragă un foc de armă.

Cuba, la marginea unei crize economice şi umanitare

Blocada petrolieră impusă Cubei de administraţia Trump a împins însă insula şi mai aproape de marginea unei crize economice şi umanitare. Sancţiunile împotriva companiilor străine care fac afaceri cu guvernul cubanez au determinat şi unele linii maritime care importă alimente pe insulă să anunţe că îşi încetează operaţiunile.

Lipsurile tot mai mari şi penele de curent au provocat proteste sporadice anti-guvernamentale, lucru pe care autorităţile cubaneze nu îl tolerează de obicei.

O vizită neobişnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, săptămâna trecută, a avut rolul de a avertiza guvernul cubanez că timpul pentru concesii se scurge, au declarat oficiali americani. Un oficial CIA a declarat că Ratcliffe s-a dus personal "pentru a transmite mesajul preşedintelui Trump că Statele Unite sunt pregătite să discute serios pe teme economice şi de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale".

Luni, Departamentul de Stat a anunţat un nou val de sancţiuni economice împotriva unor oficiali de rang înalt. Preşedintele cubanez Miguel Díaz-Canel a respins măsurile.

Inculparea lui Raul Castro, care conducea armata cubaneză în momentul doborârii avionului, ridică tensiunile dintre vechii adversari ai Războiului Rece la un nivel nemaivăzut de decenii.

Ar putea SUA să-l captureze pe Castro la fel ca pe Maduro?

Totodată, acuzaţiile creează cadrul pentru o posibilă operaţiune militară americană de extrădare a lui Castro, aşa cum s-a întâmplat în cazul liderului venezuelean Nicolás Maduro, un aliat apropiat al Cubei.

Dar, spre deosebire de Venezuela, unde armata lui Maduro a opus o rezistenţă slabă şi a fost rapid învinsă de forţele americane, iar foştii săi apropiaţi s-au aliniat rapid cerinţelor lui Trump, susţinătorii lui Castro ar putea reacţiona mult mai agresiv.

La fel ca în cazul incidentului din 1996, când grupul "Brothers to the Rescue" aruncase anterior manifeste anti-guvernamentale deasupra Havanei, oficialii cubanezi insistă şi acum că au dreptul să îşi apere suveranitatea. Armata Cubei se pregăteşte deja pentru a respinge un posibil atac american, iar preşedintele Díaz-Canel a avertizat că orice forţă invadatoare va avea parte de "o baie de sânge".

Pe întreaga insulă, armata desfăşoară exerciţii, iar guvernul avertizează populaţia civilă să se pregătească pentru un posibil atac. Orice acţiune împotriva lui Castro ar duce probabil la un război deschis, chiar dacă Cuba este net inferioară militar.

Deşi oficial retras din activitate, Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, este încă numit în Cuba liderul revoluţiei şi general al armatei. Aproape toţi liderii politici şi militari importanţi au fost aleşi personal de Castro, iar succesorul său în funcţia de preşedinte şi secretar al Partidului Comunist, Díaz-Canel, spune că toate deciziile majore sunt luate împreună cu acesta.

Fostul diplomat Zúñiga avertizează că ţintirea directă a lui Castro ar putea lăsa oficialii cubanezi fără spaţiu de manevră.

"De partea cubaneză, întreruperea comunicării îi poate împiedica să înţeleagă că următoarea etapă din partea SUA ar putea fi un fel de atac. […] Dar nu prea mai este mare lucru de distrus care să nu fie deja în ruină", a explicat Zúñiga.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰