Video Filmul accidentului din Bulgaria unde 6 oameni au murit din cauza unui şofer român
Un şofer român a condus spre moarte 6 migranţi şi a rănit alţi 3 în Bulgaria, în timp ce fugea de Poliţie. Cu maşina plină, românul a încercat să evite controlul de rutină. Apoi, în cursa nebună, a lovit o maşină şi a plonjat într-un lac din Burgas. Românul a supravieţuit si a fost reţinut.
Autoturismul înmatriculat în România era în tranzit, iar poliţiştii bulgari au observat că viteza de deplasare era prea mare. Şoferul gonea cu peste 150 km/h aşa că i-au făcut semn şoferului să oprească. Totul s-a întâmplat în jurul orei 21:30, la aproximativ 50 de kilometri de oraşul Burgas.
Din cele 10 persoane care se aflau în maşină, 6 şi-au pierdut viaţa pe loc
Cum şoferul n-a oprit, poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia şi după două încercări eşuate de a-l opri, a treia oară au folosit sistemul spike. În încercarea disperată de a scăpa, şoferul a încercat să evite banda cu ţepi a poliţiştilor bulgari, a ieşit de pe carosabil şi a plonjat direct în lac. Din cele 10 persoane care se aflau în maşină, 6 şi-au pierdut viaţa pe loc.
Potrivit unor surse din anchete toţi pasagerii erau cetăţeni afgani, iar şoferul era un român de 30 de ani. El se află printre cei 4 supravieţuitori şi se află în custodia autorităţilor bulgare.
