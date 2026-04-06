Avem detalii din operațiunea spectaculoasă desfăşurată de SUA, demnă de un film de acțiune, care a ținut cu sufletul la gură o lume întreagă în ultimele două zile: sute de militari de elită, drone care au lovit orice amenințare pe o rază de kilometri întregi, o misiune secretă coordonată inclusiv de CIA și intervenții aeriene în plin teritoriu inamic.

Totul, pentru salvarea a doi militari americani, după ce avionul lor de luptă a fost doborât deasupra Iranului. Unul dintre ei, rănit grav, singur, vânat în munți, a devenit centrul uneia dintre cele mai riscante operațiuni de recuperare din ultimii ani.

Operaţiune, demnă de un film de Hollywood

Totul a început vineri, 3 aprilie când o aeronavă de luptă F 15 Eagle, a fost doborâtă cel mai probabil de o rachetă cu un sistem nou şi extrem de avansat de ghidare cu infraroșu, care nu era detectat de sistemele de avertizare. S-a întâmplat în Isfahan, o provincie din sud-vestul Iranului şi este primul avion american doborât din 2003, de la războiul din Golf. Cei doi membri ai echipajului, pilotul și ofițerul de comunicaţii au reuşit să se catapulteze. Pilotul a fost recuperat rapid. Celălalt militar a rămas singur, rănit grav, în munți, la 50 de kilometri de Golful Persic sau orice zonă sigură.

O operaţiune de salvare a fost lansată imediat, iar comando-uri americane au fost trimise pe teritoriul iranian, în timp ce Teheranul încerca să îi captureze primii. A început o misiune de salvare, în şase etape, coordonată inclusiv de CIA. Forțele speciale americane au trimis pentru recuperare elicoptere de război şi aeronave de realimentare.

Militarul rănit a început să se deplaseze pe jos. Instruit în proceduri de supravieţuire a urcat la peste 2.000 de metri altitudine şi a mers pe jos cel puţin 20 de km pe un teren accidentat. Asta în timp ce avea asupra lui doar un pistol și un dispozitiv care transmite semnale criptate către comandamentul american, indicând poziția și starea supraviețuitorului. Pentru a nu fi detectat, a transmis semnale rare și scurte. În tot acest timp Iranul măreşte miza şi oferă o recompensă de 60.000 de dolari pentru capturarea lui.

În paralel CIA îi identifică poziția exactă şi declanşează operațiunea de diversiune. Agenții CIA au răspândit informații false că militarul fusese deja salvat și mutat în altă zonă. După localizare, deasupra lui au fost trimise drone MQ-9 Reaper, care au atacat orice persoană aflată la mai puțin de 5 kilometri de poziția sa. Alte avioane de atac la sol au blocat mai multe drumuri și au distrus şi infrastructura de comunicații.

Între timp forțele speciale americane au fost mobilizat membri ai unității de elită SEAL. Comando-urile au ajuns la militar și l-au extras din ascunzătoarea din munți. Operațiunea nu se încheie aici. Două aeronave de transport au rămas blocate în noroi pe o pistă improvizată din deșert, iar forțele speciale au stat ore întregi până au sosit alte avioane. În cele din urmă toți militarii americani, inclusiv ofițerul rănit, au fost evacuați, iar ofiţerul a fost transportat spre Kuweit, unde primește îngrijiri medicale.

Operațiunea a fost coordonată de la Casa Albă, iar președintele Donald Trump a declarat că recuperarea militarului era esențială pentru a evita un dezastru de imagine. Aşadar este una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de salvare din istoria militară recentă, o misiune care arată, încă o dată, că în război, fiecare secundă și fiecare decizie pot face diferența dintre viață și moarte.​

