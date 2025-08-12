Un moment fatidic de neglijenţă, de neatenţie din partea unor părinţi români a abătut cea mai neagră tragedie asupra lor: le-a murit băieţelul de 4 ani în maşina parcată la soare. Erau în vacanţă, în Italia. Copilul a rămas blocat în maşina lăsată la soare, în timp ce părinţii dormeau în camera în care erau cazaţi. Spun că ei au adormit cu uşa descuiată, iar băieţelul a ieşit din cameră şi a intrat singur în autoturism. Aproape 60 de grade erau la interior. Medicii italieni l-au preluat cu leziuni cerebrale grave şi au făcut tot posibilul să-l salveze, dar copilul a murit după aproape cinci zile de agonie. Cazul a cutremurat întreaga lume, mai cu seamă că nu este primul.

Danir se afla în vacanţă cu familia în Sardinia. Băieţelul de patru ani s-ar fi strecurat afară din cameră când părinţii au adormit. A intrat în maşina lăsată în soare şi nu a mai reuşit să iasă. Copilul a îndurat apoi căldura năucitoare din interiorul maşinii, până când părinţii l-au găsit inconştient, pe banchetă.

O maşină parcată la soare se poate încălzi mai repede decât îţi poţi imagina. În primele 10 minute, temperatura din interior creşte chiar şi cu 15 grade faţă de cea de afară, iar după jumătate de oră creşterea poate fi de 20-25 grade. După o oră, dacă afară sunt ca şi acum, 30 de grade, în interior temperatura poate depăşi 60 grade, mult peste limita de pericol, atât pentru oameni, cât şi pentru animale.

Filmul tragediei româneşti din Italia

Pe 6 august, în regiunea Sardinia s-au înregistrat 34 de grade Celsius. Conform specialiştilor, temperatura din interiorul unei maşini lăsate în soare sare de 60 de grade Celsius în doar o oră. Pentru un organism fragil, asta înseamnă moarte sigură.

"Copilul se încălzeşte de 3-4 ori mai repede decât un adult. Dacă, la copilul mic, temperatura depăşeşte 42 de gr celsius, apare eşecul termoreglării", a declarat Camelia Păun, medic pediatru.

Medicii italieni s-au luptat 5 zile să îl salveze pe băiat. Miercurea trecută, Danir a fost internat în stare critică la Spitalul Santissima Annunziata din Sassari. Deşi starea lui părea să se îmbunătăţească, copilul a intrat în comă două zile mai târziu şi s-a stins din viaţă luni, la Spitalul Gemelli din Roma. Raportul medicilor a indicat drept cauză a decesului leziunile cerebrale ireversibile, suferite în timpul expunerii la căldură.

"Apare imediat afectarea neurologică. Copilul poate să fie letargic, îşi pierde conştiinţa şi din păcate pot apărea convulsiile. Apare afectarea organelor, insuficienţa renală acută, din cauza deshidratării severe. Pot apărea aritmiile cardiace", mai spune Camelia Păun, medic pediatru.

Alt caz asemănător, însă cu final fericit, a avut loc şi în ţara noastră în urmă cu 4 ani, în Bihor. Un băieţel în vârstă tot de 4 ani a fost lăsat în maşină, cu geamurile din faţă abia crăpate. Norocul micuţului a fost că un poliţist i-a auzit strigătele şi l-a salvat la timp. Tatăl intrase în magazin la cumpărături, lăsându-şi fiul să doarmă.

Sunt neglijenţe tot mai frecvente în secolul vitezei, în toată lumea. Copiii nu trebuie expuşi aproape deloc la soare, darămite încuiaţi în maşină. În numai 10 minute, se pot sufoca, pentru că efectul de seră amplifică pericolul. Martorii care observă astfel de cazuri trebuie să sune imediat la 112. Copiii nu pot deschide ușile singuri, nu pot folosi telefonul şi nici nu pot striga atât de tare încât să fie auziţi.

