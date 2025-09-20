Dezastru în Turcia. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în apropiere de Antalya, iar peste 150 de locuinţe au fost evacuate de urgenţă. Cei peste 190 de pompieri, asistaţi de 10 aeronave şi mai multe autospeciale, se luptă cu flăcările alimentate de vântul puternic. Ca măsură de precauţie, alimentarea cu energie electrică a fost oprită în zonă, până când flăcările vor fi sub control.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 23:00, în cartierul Aliefendi din districtul Alanya, Antalya. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid, amenințând locuințele din zonă. Pentru siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, scrie publicaţia locală Haberler.

Locuințe și sere, afectate de flăcări

Echipe ale Direcției Silvice, pompieri și forțe de jandarmerie au fost trimise imediat la fața locului.

Pe măsură ce flăcările s-au apropiat de case, autoritățile au început evacuarea locuitorilor și a animalelor domestice. Mai multe sere au fost mistuite de foc, iar unele case au fost avariate.

Incendiul s-a extins și către cartierul İspatlı, unde echipele au intervenit toată noaptea cu 20 de cisterne de apă.

Reacţia autorităţilor locale

Guvernatorul districtului Alanya, Şakir Öner Öztürk, și primarul Osman Tarık Özçelik au inspectat zona. "Nu avem victime, dar se depun eforturi intense pentru stingerea flăcărilor, iar intervențiile continuă", a declarat guvernatorul.

Odată cu răsăritul, intervenția a fost sprijinită de 2 avioane și 5 elicoptere. Însă vântul puternic a îngreunat misiunea echipelor, care încearcă să limiteze focul atât de la sol, cât și din aer.

În total, la fața locului acționează 2 avioane, 8 elicoptere, 30 de cisterne cu apă, un utilaj greu și 190 de persoane.

Trei cartiere evacuate parțial

Flăcările au cuprins și cartierele İshaklı, Kargıcak și Kocaoğlanlı. "Incendiul crește și pune în pericol zonele rezidențiale. Am evacuat aproape 50 de vile în Kargıcak. Sperăm să fie stins cât mai repede", a spus Muammer Asiltürk, șeful cartierului Kargıcak.

Guvernatorul Şakir Öner Öztürk a precizat: "Incendiul afectează trei cartiere. Am evacuat aproape 100 de case. Am reușit să controlăm flăcările în Aliefendi și İspatlı, dar din cauza vântului, focul s-a extins către Kargıcak".

Oficialul a adăugat că toate echipele disponibile sunt mobilizate: "Slavă Domnului, nu avem răniți sau victime. Casele nu sunt grav afectate. În principal, păduri și sere au fost distruse. Vântul poate schimba direcția flăcărilor brusc, de aceea rugăm cetățenii să fie foarte atenți".

Între timp, oamenii evacuați își mută animalele în zone sigure, încărcându-le în tractoare sau camioane.

