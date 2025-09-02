Flightradar24 contrazice informațiile că avionul Ursulei von der Leyen a suferit bruiaje GPS: "Nu are sens"

Platforma Flightradar24, care permite urmărirea zborurilor în timp real și folosește date oficiale transmise de avioane prin ADS-B, radare și sateliți, neagă că avionul Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene, ar fi fost vizat de un bruiaj duminică, înainte de aterizarea în Plovdiv, Bulgaria. Potrivit serviciului utilizat pe scară largă de presă, pasionați de aviație și chiar de unele autorități, transponderul GPS al aeronavei oficiale a raportat o calitate bună a semnalului GPS. Comisarul european pentru apărare a anunţat luni că UE îşi va întări apărarea prin satelit împotriva bruiajelor GPS.

Financial Times (FT) a relatat luni, citând trei oficiali nenumiţi, că un atac atribuit Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți fizice. Informația a fost confirmată şi de Comisia Europeană. "Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat", a declarat un oficial pentru FT. Înainte de aterizare, avionul a survolat orașul Plovdiv timp de o oră, potrivit sursei citate. "A fost o interferență incontestabilă", a completat oficialul delegației.

Platforma Flightradar24 susține însă, într-o serie de mesaje publicate pe rețelele de socializare, că transponderul GPS al avionului Ursulei von der Leyen "a raportat o calitate bună a semnalului GPS". "Vedem informații în mass-media despre interferențe GPS care afectează avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen către Plovdiv, Bulgaria. Unele informații susțin că aeronava a fost în așteptare timp de 1 oră. Iată ce putem deduce din datele noastre: Zborul era programat să dureze 1 oră și 48 de minute. A durat 1 oră și 57 de minute. Transponderul aeronavei a raportat o calitate bună a semnalului GPS de la decolare până la aterizare", se arată într-un mesaj publicat luni seara.

Un alt mesaj publicat ulterior explică următoarele: "Valoarea NIC (n.r. Navigation Integrity Category) arată calitatea și consistența datelor de navigație recepționate de aeronavă. Flightradar24 folosește aceste valori NIC pentru a crea harta bruiajului GPS pe https://flightradar24.com/data/gps-jamming. Avionul la bordul căruia s-a aflat Ursula von der Leyen a transmis o valoare NIC bună de la decolare până la aterizare".

"Problema cu GPS-ul poate fi orice problemă tehnică fără legătură cu bruiajul GPS. Aeronava raporta un semnal perfect. Cu siguranță nu au stat în așteptare timp de o oră, deci întreaga poveste pur și simplu nu are sens", a mai transmis platforma.

Guvernul rus nu a comentat informaţiile şi nici UE nu a oferit mai multe detalii. Însă purtătorul de cuvânt al UE a declarat că incidentul va consolida "angajamentul de neclintit al blocului comunitar de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina".

Ce este Flightradar24

Flightradar24 este un serviciu popular, gratuit, online și mobil de urmărire a zborurilor, care afișează traficul aerian în timp real din întreaga lume pe o hartă detaliată, împreună cu date istorice despre zboruri, informații despre aeroporturi și condiții meteorologice.

Acesta funcționează prin agregarea datelor în timp real din diverse surse, în principal din cea mai mare rețea ADS-B de receptoare conectate din lume, dar și din satelit și alte date radar, pentru a oferi utilizatorilor o imagine în timp real a zborurilor și a stării acestora. A fost fondată în 2006, în Suedia, de către compania Svenska Resenätverket AB și are sediul central la Stockholm. Platforma este folosită ca sursă de date de mass-media internațională, analiști în aviație și chiar de unele agenții guvernamentale.

Ce presupune bruierea GPS

Potrivit Reuters, bruierea GPS foloseşte un dispozitiv de transmisie a frecvenţelor pentru a bloca sau interfera cu comunicaţiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele bazate pe sateliţi. Când un sistem este bruiat, este posibil să fie nevoie să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate cauza stres şi întârzieri la decolare şi aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcţionarea GPS-ului. Însă aeroporturile importante au la dispoziţie o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul nu funcţionează.

Oficiali europeni şi ai NATO au spus de-a lungul ultimilor ani, mai ales de la începutul războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei, că Moscova a înteţit astfel de bruiaje. Până acum, au fost menţionate evenimente similare în zona ţărilor baltice şi a Poloniei, unele puse pe seama unui bruiaj potenţial "lansat" din enclava Kalinigrad.

UE îşi va întări apărarea prin satelit împotriva bruiajelor GPS

Uniunea Europeană va desfăşura sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-şi consolida rezilienţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Reuters.

Şi şeful Statului Major General german a declarat că a suferit interferenţe GPS în timpul unor călătorii cu avionul. "Nu vă pot spune ce se află în spatele acestui lucru; nu am încă nicio evaluare militară suplimentară", a declarat Carten Breuer, cel mai înalt ofiţer militar din Germania, într-o conferinţă de presă la Berlin, când a fost întrebat despre incidentul suferit de Von der Leyen.

"Dar vă pot spune că l-am experimentat şi eu personal. Călătoream cu un avion, un avion militar, care a fost afectat. Nu este tocmai plăcut", a dezvăluit el, fără a intra în detalii despre momentul în care s-a produs, deşi a subliniat că piloţii pot, în general, "depăşi" interferenţele şi că, în cazul menţionat, au reacţionat într-un mod "foarte sigur".

Breuer a avertizat că Germania şi restul Europei sunt constant ameninţate de "sabotaj, spionaj, influenţă hibridă şi acţiuni hibride", acte care pot fi adesea atribuite unor actori statali, inclusiv Rusiei.

Potrivit unor publicaţii media precum Focus, aeronava inspectorului general al Bundeswehr a suferit interferenţe în timp ce zbura spre nord, deasupra Mării Baltice, şi, cu o altă ocazie, în timp ce călătorea în Lituania pentru a participa la exerciţii militare.

La rândul său, inspectorul Marinei, viceamiralul Jan Christian Kaack, a confirmat că interferenţele GPS sunt "la ordinea zilei, atât împotriva ţintelor militare, cât şi a celor civile".

