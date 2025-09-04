Florida ar putea deveni primul stat american care renunţă la obligativitatea vaccinurilor pentru copii

Florida a anunţat miercuri că doreşte să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California vrea o "alianţă sanitară" împotriva politicilor anti-vaccinare. Şeful departamentului de sănătate din Florida a comparat imunizarea impusă prin lege cu "sclavia" şi a spus că împiedică capacitatea părinților de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor.

Statele americane pro- şi anti-Trump sunt divizate în privinţa vaccinării.

"Cine sunt eu să vă spun ce ar trebui să pună copiii voştri în corpurile lor? Nu am acest drept. Fiecare copil are un corp de la Dumnezeu", a explicat Joseph Ladapo, Chirurgul General al statului Florida.

Oficialii din Florida nu au oferit un termen clar referitor la când se va sista procesul de vaccinare. Pentru unele vaccinuri, procesul poate fi oprit doar de reprezentantii statului republican, în timp ce alte vaccinuri pot fi sistate de către oficiali din domeniul Sănătăţii.

Ladapo, totuşi, a subliniat de mai multe ori în timpul conferinţei de presă susţinută miercuri că operaţiunea trebuie să funcţioneze pentru "toate vaccinurile".

Joseph Ladapo este criticat deseori de medici şi grupuri de specialitate din domeniu pentru că dezinformează, conform BBC.

Democraţii se opun

Anna Eskamani, deputat democrat din Florida, a deplâns o astfel de iniţiativă şi a caracterizat-o ca fiind "periculoasă şi nesăbuită". "Iniţiativa asta este un dezastru în devenire pentru statul Florida", a explicat oficiala.

Chiar dacă în fiecare stat există obligativitate pentru copii să fie vaccinaţi dacă vor să participe la cursuri şcolare, în fiecare stat există excepţii separate.

Idaho, un alt stat republican, a relaxat multe dintre reguli referitoare la vaccinuri, dar în continuare cere ca toţi copiii să fie imunizaţi.

În prezent, elevii sunt obligați să fie vaccinați împotriva mai multor boli, inclusiv varicelă, hepatită B, rujeolă, oreion și poliomielită, pentru a putea merge la şcoală.

Medicii şi politicienii au avertizat că renunţarea la imunizare va provoca un dezastru sanitar. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, vaccinurile au salvat cel puțin 154 de milioane de vieți în ultimii 50 de ani.

California face "alianţă sanitară" împotriva politicilor anti-vaccinare

La celălalt capăt al țării, California și alte două state din vest au reacționat miercuri, anunțând formarea unei "alianțe sanitare", ca răspuns la demiterea lui Susan Monarez, care se afla la conducerea Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) - principala agenție sanitară a Statelor Unite.

Acuzând administrația Trump de "politizarea științei", liderii democrați din California, Oregon și Washington au precizat, într-un comunicat, că doresc să ofere locuitorilor recomandări clare privind vaccinarea, bazate pe informații despre eficiența și siguranța vaccinurilor, "elaborate de oameni de știință, medici și alți experți de încredere în domeniul sănătății publice".

