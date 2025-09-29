Baroneasa Manningham-Buller, directoarea generală a MI5 din 2002 până în 2007, și-a amintit întâlnirea cu Vladimir Putin după reuniunea G8 din 2005 și a spus că " toți speram ca istoria trecută a Rusiei să nu prevaleze, dar ne-am înșelat în această privință ".

Fosta șefă a MI5 (agenția de contrainformații și securitate internă a Regatului Unit) a declarat că cei care cred că Marea Britanie este deja în război cu Rusia "s-ar putea să aibă dreptate".

În iunie, consilierul britanic pentru apărare, Dr. Fiona Hill, a declarat că, din cauza "otrăvirilor, asasinatelor, operațiunilor de sabotaj, a tot felul de atacuri cibernetice și operațiunilor de influență", este corect să se concluzioneze că "Rusia este în război cu noi", scrie Sky News.

Baroneasa Manningham-Buller a declarat: "Dr. Hill probabil știe mai multe despre Putin decât oricine altcineva" în podcastul oficial al Camerei Lorzilor.

Baroneasa Manningham-Buller a lucrat în MI5 timp de 34 de ani, devenind director general în 2002, înainte de a se pensiona în 2007.

Într-un interviu recent, ea și-a amintit întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin după reuniunea G8 de la Gleneagles, Scoția.

Înainte de a fugi din Rusia și de a primi cetățenia britanică, domnul Litvinenko îl acuzase pe Putin de corupție. Se înțelege că a ingerat ceaiul în timpul unei întâlniri cu doi spioni ruși la un hotel din Londra.

