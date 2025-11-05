Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei"
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o "atmosferă nucleară îngrijorătoare", trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care indică "un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional".
Militarul francez cu cel mai înalt grad a evocat, în faţa senatorilor din cadrul Comisiei de Politică Externă şi Apărare, tirurile de testare ale Rusiei, la sfârşitul lui octombrie, ale torpilei "Poseidon", "care ar fi capabilă să poarte o încărcătură nucleară" şi rachetei de croazieră cu propulsie nucleară "Burevestnik".
Iranul a anunţat, la rândul său, reconstruirea instalaţiilor nucleare distruse în atacuri ale Israelului şi Statelor Unite în iunie, a amintit el.
Şeful Statului Major francez a reiterat, în Senat, necesitatea ca armata franceză "să se pregătească de un şoc în trei sau patru ani" împotriva Rusiei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰