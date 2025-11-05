Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei"

Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o "atmosferă nucleară îngrijorătoare", trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care indică  "un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional".

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 18:21
Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei" Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei" - Profimedia

Militarul francez cu cel mai înalt grad a evocat, în faţa senatorilor din cadrul Comisiei de Politică Externă şi Apărare, tirurile de testare ale Rusiei, la sfârşitul lui octombrie, ale torpilei "Poseidon", "care ar fi capabilă să poarte o încărcătură nucleară" şi rachetei de croazieră cu propulsie nucleară "Burevestnik".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iranul a anunţat, la rândul său, reconstruirea instalaţiilor nucleare distruse în atacuri ale Israelului şi Statelor Unite în iunie, a amintit el.

Şeful Statului Major francez a reiterat, în Senat, necesitatea ca armata franceză "să se pregătească de un şoc în trei sau patru ani" împotriva Rusiei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fabien mandon audieri senat pericol nuclear
Înapoi la Homepage
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Ştiri externe » Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei"