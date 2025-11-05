Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o " atmosferă nucleară îngrijorătoare ", trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care indică " un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional ".

Franţa: "Armata trebuie să se pregătească pentru un şoc în trei sau patru ani din partea Rusiei" - Profimedia

Militarul francez cu cel mai înalt grad a evocat, în faţa senatorilor din cadrul Comisiei de Politică Externă şi Apărare, tirurile de testare ale Rusiei, la sfârşitul lui octombrie, ale torpilei "Poseidon", "care ar fi capabilă să poarte o încărcătură nucleară" şi rachetei de croazieră cu propulsie nucleară "Burevestnik".

Iranul a anunţat, la rândul său, reconstruirea instalaţiilor nucleare distruse în atacuri ale Israelului şi Statelor Unite în iunie, a amintit el.

Şeful Statului Major francez a reiterat, în Senat, necesitatea ca armata franceză "să se pregătească de un şoc în trei sau patru ani" împotriva Rusiei.

