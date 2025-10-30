Franţa cere reînarmarea Europei. Ministrul francez al Apărării: Avem deja 3.000 de militari în România

Ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a efectuat joi o vizită oficială la Sibiu, unde a fost primită de ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. Cei doi au participat la o ceremonie militară organizată la Academia Forțelor Terestre, ocazie cu care oficialul francez a reiterat angajamentul ferm al Franței față de securitatea României și a flancului estic al NATO.

Vautrin a subliniat că Franța va rămâne un aliat de încredere și un pilon solid al apărării colective, afirmând că securitatea Europei de Est este parte integrantă a securității Franței.

"Europa trebuie să devină un pilon al securității în NATO, iar europenii trebuie să-și asume mai multe responsabilități. Pledez pentru reînarmarea Europei și a Franței", a transmis oficialul francez, adăugând că apărarea Franței se face și în afara granițelor, prin prezența militară extinsă în misiuni bilaterale și aliate.

Referindu-se la prezența militară franceză în România, Vautrin a afirmat: "Împărtășiți cu mine mândria faptului că soldați ai Franței sunt în România. Armata franceză este în inima apărării de pe Flancul Estic, unde securitatea internațională s-a degradat". Aceasta a vorbit și despre misiunea AIGLE, prin care Franța contribuie activ la apărarea colectivă a Europei și a flancului estic al NATO.

Ministrul a subliniat și importanța exercițiului militar Dacian Fall, ca semnal clar că "Europa este pregătită" în fața amenințărilor externe. "Prin agresiunea asupra Ucrainei, Rusia ne testează", a avertizat Vautrin, adăugând că toate aceste acțiuni fac parte dintr-un "parteneriat al încrederii" dintre România și Franța.

În ceea ce privește viitoare achiziții de echipamente militare, ministrul a menționat inclusiv sistemele Mistral, fără a oferi detalii suplimentare. Întrebată dacă Franța va crește numărul de militari în România, Vautrin a precizat: "Franța a crescut deja efectivele pentru Dacian Fall. Avem 3.000 de militari în România (cu tot cu militarii prezenţi la exerciţiul NATO Dacian Fall). În rest, mobilizarea rămâne în cadrul convenit la nivel aliat."

Catherine Vautrin a încheiat cu un mesaj simbolic: "Angajamentul Franței nu este unul de conjunctură, ci de durată și încredere. Franța este un partener fiabil, prezent în teren, în serviciul securității colective. Trăiască cooperarea româno-franceză, trăiască Franța, trăiască România!"

