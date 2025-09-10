Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Franţa, în haos. Zeci de mii de oameni au ieşit pe străzile din marile oraşe. Protestele au degenerat

Zi de foc în Franţa, acolo unde zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi în marile oraşe. Aşa cum era de aşteptat, protestele faţă de programul de austeritate al guvernului au degenerat în adevărate lupte de stradă. Trei sute de oameni au fost arestaţi, iar patru jandarmi au fost răniţi în violenţele care au avut loc în Paris, Lyon sau Montpellier.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 20:06

La Paris, sute de protestatari care încercau să blocheze accesul în Gara de Nord au fost întâmpinaţi de către jandarmi. În aceeaşi zonă, forţele de ordine au folosit şi gazele lacrimogene pentru a elibera autobuzele blocate.

Protestele au început încă de la primele ore ale dimineţii în marile oraşe din Hexagon, sub sloganul "Blocaţi totul", lansat pe reţelele de socializare. Oamenii au instalat bariere pe şoselele de centură, au oprit circulaţia mijloacelor de transport în comun şi au incendiat pubele şi chiar autobuze.

În Lille şi în Strasbourg, mai multe licee şi-au închis porţile după ce elevii şi profesorii nu au mai reuşit să ajungă la cursuri. Mulţi dintre tineri au rămas însă în stradă.

Articolul continuă după reclamă

Manifestaţiile au apărut ca reacţie la planul de austeritate bugetară al fostului premier Francois Bayrou, care şi-a prezentat demisia marţi

Nici înlocuitorul lui Bayrou, Sebastian Lecornu nu este pe placul manifestanţilor, care au acuzat că numirea lui este încă o negare a democraţiei.

Protestele au avut loc în paralel cu o grevă generală a principalelor sindicate din învăţământ, sănătate şi transporturi din regiunea Ille de France. La Paris, zeci de zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv din România. Iar circulaţia trenurilor a fost grav afectată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

franta proteste violente forte de ordine paris premier
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Ştiri externe » Franţa, în haos. Zeci de mii de oameni au ieşit pe străzile din marile oraşe. Protestele au degenerat