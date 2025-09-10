Zi de foc în Franţa, acolo unde zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi în marile oraşe. Aşa cum era de aşteptat, protestele faţă de programul de austeritate al guvernului au degenerat în adevărate lupte de stradă. Trei sute de oameni au fost arestaţi, iar patru jandarmi au fost răniţi în violenţele care au avut loc în Paris, Lyon sau Montpellier.

La Paris, sute de protestatari care încercau să blocheze accesul în Gara de Nord au fost întâmpinaţi de către jandarmi. În aceeaşi zonă, forţele de ordine au folosit şi gazele lacrimogene pentru a elibera autobuzele blocate.

Protestele au început încă de la primele ore ale dimineţii în marile oraşe din Hexagon, sub sloganul "Blocaţi totul", lansat pe reţelele de socializare. Oamenii au instalat bariere pe şoselele de centură, au oprit circulaţia mijloacelor de transport în comun şi au incendiat pubele şi chiar autobuze.

În Lille şi în Strasbourg, mai multe licee şi-au închis porţile după ce elevii şi profesorii nu au mai reuşit să ajungă la cursuri. Mulţi dintre tineri au rămas însă în stradă.

Articolul continuă după reclamă

Manifestaţiile au apărut ca reacţie la planul de austeritate bugetară al fostului premier Francois Bayrou, care şi-a prezentat demisia marţi

Nici înlocuitorul lui Bayrou, Sebastian Lecornu nu este pe placul manifestanţilor, care au acuzat că numirea lui este încă o negare a democraţiei.

Protestele au avut loc în paralel cu o grevă generală a principalelor sindicate din învăţământ, sănătate şi transporturi din regiunea Ille de France. La Paris, zeci de zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv din România. Iar circulaţia trenurilor a fost grav afectată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰