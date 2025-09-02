Franţa îşi pregăteşte sistemul de sănătate pentru un conflict major

Franța își pregătește sistemul de sănătate pentru un scenariu în care ar putea fi nevoită să trateze mii de soldați care se întorc din luptă, ceea ce Ministerul Sănătății consideră a fi o măsură de precauție, conform euronews.com .

Spitalele din Franţa, somate să se pregătească pentru un conflict major

Într-o scrisoare adresată autorităților regionale de sănătate din 18 iulie, Ministerul francez al Sănătății ar fi cerut spitalelor să fie pregătite pentru o potențială „mobilizare majoră” până în martie 2026.

Ministerul a declarat că spitalele din Franța ar trebui să fie conștiente de „limitările din timp de război” și să fie pregătite să îngrijească atât soldații francezi, cât și pe cei străini în cazul unui conflict major.

Spitalele ar trebui să fie pregătite să trateze mii de soldați într-o perioadă de 10 până la 180 de zile, potrivit ziarului satiric francez Le Canard enchaîné, care a publicat pentru prima dată scrisoarea săptămâna trecută.

Articolul continuă după reclamă

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru Euronews că sarcina Ministerului Sănătății este de a se pregăti pentru o gamă largă de „amenințări cu care s-ar putea confrunta sistemul de sănătate”, inclusiv epidemii, crize de mediu și „riscuri intenționate”.

Ca parte a acestor pregătiri, purtătorul de cuvânt a declarat că profesioniștii din domeniul sănătății din Franța ar trebui să fie pregătiți să trateze pacienți militari în sistemul de sănătate civil.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰