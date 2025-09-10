Franţa este paralizată de proteste! Francezii nu s-au lăsat intimidaţi de cei 80.000 de jandarmi şi poliţişti scoşi în stradă. Au blocat drumuri, au incendiat coşuri de gunoi şi s-au ciocnit cu forţele de ordine, 300 de oameni au fost arestaţi, majoritatea în Paris. De altfel punctele fierbinţi ale zilei sunt Paris, Marsilia şi Lyon. Mişcarea a pornit online printre cei nemulţumiţi de reforma anunţată pentru reducerea datoriei uriaşe a Franţei şi de tăierile bugetare de 44 miliarde de euro propuse pentru 2026. Totul are loc în ziua în care noul premier desemnat, Sebastien Lecornu, îşi preia mandatul.

Protestatarii s-au strâns în Place de la Republique, după ce iniţial în centrul oraşului s-au adunat în centrul oraşului Strasbourg. Sunt studenţi, tineri sau sindicalişti din diverse sindicate care îşi strigă nemulţumurile pe care le au faţă de preşedintele Macron şi faţă de măsurile luate de guvernul demis.

Ce a declanşat valul de nemulţumiri

Toate aceste proteste se întâmplă în ziua în care a fost investit noul premier. Oamenii cred că se va continua cu aceste măsuri de austeritate şi cer demisia preşedintelui Emmanuel Macron. Acum, tinerii stau pe pajişti şi protestează paşnic. Sunt totuşi forţe de ordine impresionante mobilizate în Strasbourg.

Articolul continuă după reclamă

Francezii spun că banii sunt pentru salarii, nu pentru a investi în război. Asta ar fi supărarea maximă, de asta s-au alăturat protestului numeroase sindicate. Sunt mai multe viziuni, Franţa e oricum împărţită de la alegerile parlamentare de anul trecut. S-a strigat de nenumărate ori: "Macron, demisia! Tinerii nu mai sunt cu tine".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰