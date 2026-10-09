Panică în Polonia, unde zeci de şcoli au fost închise de teama unui masacru numit "Vinerea Sângeroasă". Elevii și profesorii au fost terorizați, pe reţelele sociale, de mai multe ameninţări cu moartea. Zece adolescenți au fost deja arestați, iar poliţia a fost trimisă la peste 10.000 de şcoli.

"Fraţilor, mâine o să muriţi. Nimeni nu o să scape cu viaţă. Îi voi omorî pe toţi.", a spus teroristul.

Sunt ameninţările lansate pe reţelele sociale de unul dintre cei 10 tineri arestaţi de poliţia din Polonia.

"Nenorociţilor, o să fiţi terminaţi.", a mai adăugat atacatorul.

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Tinerii arestaţi aveau între 13 şi 17 ani, iar unul dintre ei a fost prins cu două cuţite asupra lui. Un alt adolescent din Varşovia a fost şi el arestat cu o armă albă asupra lui.

Cel puţin 46 de şcoli din regiunea Mazovia, care cuprinde şi capitala Varşovia, au fost închise, iar părinţii au fost sfătuiţi să îşi ţină copiii acasă, de teama unui atac coordonat, supranumit„Vinerea Sângeroasă“. Poliţiştii au fost trimişi la peste 10 mii de şcoli.

"E greu pentru noi, evident, e incredibil de greu. Mama mea nu s-a putut opri din plâns de dimineață, iar nici eu nu pot respira. Toată situația asta e pur și simplu absurdă.", a declarat un elev.

În paralel, poliţia investighează dacă o provocare ar fi dus la cele două atacuri din ultimele zile din Polonia. Doi tineri - de 15 şi 19 ani - au intrat în şcolile lor cu macete şi cuţite şi şi-au atacat colegii şi profesorii - un om a murit, iar alţi 11 au fost răniţi. Unul dintre ei avea o cameră video şi a înregistrat atacul, iar în rucsac avea un exploziv artizanal.

"Se înregistrează o activitate intensă în diverse medii de comunicare - nu doar online - care promovează violența brută, așa-numitele "freakfights" (n.r. - lupte organizate). Știți foarte bine că acest cult al violenței a devenit omniprezent la nivel global și, din păcate, a ajuns acum și în Polonia.", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.

Potrivit presei poloneze, în cadrul provocării de pe TikTok, tinerii vulnerabili primesc, pe parcursul mai multor zile, misiuni aparent inofensive. Ulterior, sub presiunea ameninţărilor, sunt îndrumaţi să ucidă sau să tâlhărească.