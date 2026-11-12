Naţionala SUA s-a retras de la Mondialul transmis în direct de AntenaPLAY

În perioada 19 noiembrie - 13 decembrie, în Qatar ar urma să se desfăşoare o nouă ediţie a Campionatului Mondial de fotbal pentru juniorii de sub 17 ani, competiţie ce va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Fotbaliştii SUA s-au retras de la Mondialul U17 din Qatar - Profimedia (imagine ilustrativă)

Iniţial, 48 de formaţii urmau să participe la turneul final din Qatar, printre care şi România, însă, în cele din urmă, una dintre echipele importante din competiţie, cea a Statelor Unite ale Americii, a decis să se retragă de la turneul final, din motive de securitate.

"Vă scriem pentru a vă informa că am luat dificila decizie de a anula stagiul nostru de pregătire pentru Cupa Mondială, precum şi participarea noastră la turneu. Din păcate, având în vedere circumstanţele actuale, în special avertismentul de călătorie de nivel 3 emis de Departamentul de Stat al SUA şi directivele date personalului ambasadei şi familiilor acestora, nu mai suntem în măsură să participăm la turneu", a fost mesajul transmis de reprezentanţii Federaţiei americane de fotbal.

Echipa Statelor Unite ale Americii fusese repartizată, iniţial, în Grupa J de la Cupa Mondială U17, alături de Muntenegru, Chile şi Algeria, şi este puţin probabil că locul ei să mai poată fi luat de o altă naţională.

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Prin retragerea SUA, microbiştii nu se vor putea bucura de prezenţa la turneul final a unor fotbalişti precum Astin Mbaye, de la AC Milan, William Ostrander, de la PSV Eindhoven, Miles Aalbersberg, de la Ajax Amsterdam, sau Lukas Bruegmann, de la Hoffenheim.

Cupa Mondială U17 va debuta pe 19 noiembrie, când sunt programate meciurile Egipt - Grecia, Qatar - Panama, Coreea de Sud - Uganda, Noua Caledonie - Ecuador, Argentina - Australia, Mozambique - Danemarca, Franţa - Haiti şi Arabia Saudită - Uruguay.

Naţionala României, prezentă pentru prima dată la un turneu final de Campionat Mondial U17, a fost repartizată în Grupa K, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela, şi va debuta la Mondial sâmbătă, 21 noiembrie, de la 17.30, ora României, când va înfrunta naţionala Mexicului. Apoi, România dă piept cu Venezuela (marţi, 24 noiembrie, ora 14.30) şi cu echipa Camerunului (vineri, 27 noiembrie, ora 18.00). Primele două clasate din grupă au calificarea asigurată în faza 16-imilor de finală, fază a competiţiei în care s-ar putea ajunge inclusiv de pe locul 3, în funcţie de numărul de puncte acumulate şi de rezultatele din celelalte grupe.