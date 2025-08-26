FT: SUA au promis Europei sprijin aerian și de informații pentru trupele de menținere a păcii din Ucraina

Americanii sunt dispuși să ofere Europei "mijloace strategice", adică capabilități de informații, supraveghere și recunoaștere, capabilități de comandă și control și capabilități de apărare aeriană pentru a asigura desfășurarea de forțe europene în Ucraina. SUA ar putea furniza aeronave, logistică și radare terestre, "care vor sprijini și vor asigura o zonă de interdicție aeriană și un scut aerian" pentru Ucraina. Propunerea SUA este condiționată de angajamentele capitalelor europene de a desfășura zeci de mii de soldați în Ucraina, au avertizat oficialii, potrivit Financial Times.

Donald Trump, preşedintele SUA, le-ar fi spus liderilor europeni la summit-ul de săptămâna trecută de la Casa Albă că Statele Unite vor face parte din echipa care va "coordona" aplicarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina. De altfel, acest lucru a fost o condiţie esenţială pusă de Volodimir Zelenski pentru a descuraja un eventual viitor atac al Rusiei după ce se va ajunge la un acord de pace. Înalţi oficiali americani ar fi dat asigurări liderilor europeni că Washingtonul va contribui cu echipamente de supraveghere şi recunoaştere, staţii de comandă, echipamente de apărare aeriană şi va ajuta şi pe partea de "intelligence" cu informaţii vitale.

Ce presupune planul liderilor europeni pentru Ucraina

Marea Britanie şi Franţa vor să coordoneze o coaliţie militară şi să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina, dar oficialii europeni au recunoscut că acest lucru se poate realiza doar dacă trupele europene sunt supravegheate şi protejate de trupele americane. SUA deja au trimis Ucrainei sisteme Patriot şi muniţia aferentă, dar noul "pachet" ar presupune şi avioane de luptă, radare care să creeze un "no fly zone", precum şi logistica necesară desfăşurării unor astfel de echipamente.

Articolul continuă după reclamă

Oferta făcută de SUA este însă condiţionată de angajamentul liderilor europeni de a desfăşura zeci de mii de soldaţi în Ucraina, susţin oficiali americani pentru Financial Times, şi ar putea fi anulată în cazul în care Europa nu-şi poate respecta înţelegerea. Cu alte cuvinte, SUA nu îşi va trimite Armata în Ucraina. Mai mult, unii dintre înalţii oficiali ai administraţiei Trump, cum ar fi spre exemplu secretarul Apărării Pete Hegseth, se declară sceptici în legătură cu orice fel de participare de teama de a nu atrage SUA într-un conflict direct cu Rusia. Într-un răspuns pentru Financial Times, Pentagonul a spus că nu comentează deocamdată măsuri care sunt încă în faza de dezbateri.

Planul schiţat de liderii europeni presupune o zonă demilitarizată, patrulată de trupe de menţinere a păcii dintr-o ţară agreată atât de Ucraina, cât şi de Rusia. O a doua zonă ar fi protejată de trupe ucrainene antrenate şi înarmate de NATO, iar o a treia linie de apărare ar urma să fie staţionată adânc în teritoriul Ucrainei şi ar fi protejată suplimentar de trupele americane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰