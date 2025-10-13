De la Murcia la Barcelona, toată coasta de est a Spaniei a fost răvăşită de furtuna Alice. Autorităţile au decretat starea de urgenţă după ce mai multe zone au fost înghiţite de ape. 400 de litri de apă pe metru pătrat au căzut în doar câteva ore. Echipajele de intervenţie au salvat de la moarte 30 de persoane.

În câteva minute, străzile s-au transformat în râuri agitate care au măturat tot în cale. În unele locuri apa a depăşit un metru şi jumătate. "A existat un vârf de 100.000 de litri de apă pe secundă. 100.000 de litri de apă dulce pe secundă în Mar Menor pe parcursul nopţii şi în această dimineaţă", a declarat Fernando Lopez Miras, preşedintele regiunii Murcia.

Mai multe persoane blocate în autoturisme au fost salvate de Garda Civilă spaniolă, care a primit aproape două mii de apelurile disperate ale cetăţenilor. 18 oameni au fost răniţi iar unul dintre ei a ajuns la spital în stare critică. Tarragona a fost una dintre cele mai afectate localităţi aproape o mie de oameni fiind nevoiţi să îşi petreacă noaptea în săli de sport sau în centre de urgenţă. Zeci de locuinţe din oraşul Alcacer au fost inundate şi grav avariate.

"Acum două luni am venit să locuim aici în centru. Acum constatăm că aceste case sunt prost construite, sunt din carton. Apa curge peste noi de sus. Toată casa este distrusă complet", spune un localnic. "Suntem inundaţi de trei zile. Scoatem apa, iar se inundă. Vin pompierii, iar se inundă. Şi îmi spun să mai aştept", zice un altul.

"Apa a ieşit prin acea gură, a intrat sub scări. Şi a făcut două găuri uriaşe în pereţi", arată un spaniol.

Aproape o sută de mii de oameni din Murcia au rămas fără apă potabilă din cauza valurilor de noroi provocate de furtună. "Am curăţat deja mlaştina. Totul era pământ, era ca o mlaştină. Podeaua, chiar şi bucătăria", spune un localnic.

Orarul trenurilor către Barcelona şi Valencia a fost dat peste cap. Mai multe curse anulate au afectat peste trei mii de pasageri. Ploile au făcut prăpăd şi în Ibiza, Mallorca şi Insulele Baleare.

Potrivit meteorologilor spanioli, în Barcelona a plouat în primele trei trimestre ale anului 2025 mai mult decât în Londra, Berlin sau Paris, oraşe considerate de obicei mai ploioase.

