Furtuna Alice face prăpăd în Spania. O parte din Catalonia a fost înghiţită de ape, iar în mai multe zone a fost declarată stare de urgenţă. În Mexic, inundaţiile au ucis cel puţin 44 de oameni, iar aproape toată ţară este afectată.

Străzile s-au transformat în râuri după ce furtuna Alice a adus în Spania ploi torenţiale. În Tarragona, maşinile au rămas blocate pe drumuri, iar oamenii au primit alertă pe telefoane să nu se apropie de râuri. Cinci regiuni au anunţat deja că astăzi elevii vor sta acasă. Mai mult, 100.000 de persoane din Murcia au rămas fără apă potabilă.

Şi în Ibiza ploile au făcut prăpăd. Autorităţile au salvat la limită o persoană din automobilul aflat într-un pasaj subteran. Tot ieri, plecările cu trenul către Barcelona şi Valencia au fost suspendate. Peste 3.000 de pasageri au fost afectaţi.

În sudului Cataloniei, a fost declarată stare de urgenţă în mai multe zone, iar cel puţin 150 de persoane sunt îngrijite de Crucea Roşie în mai multe adăposturi.

Situaţia este îngrijorătoare şi în Mexic, unde ploi apocaliptice au adus viituri cu valuri de patru metri înălţime.

Cel puţin 44 de oameni au fost ucişi până acum. 1.000 de kilometri de drumuri au fost distruse de şuvoaie, iar salvatorii nu pot să ajungă în multe regiuni şi nimeni nu ştie care este situaţia acolo.

Aproape 10.000 de soldaţi au fost trimişi să croiască drum echipelor de intervenţie.

