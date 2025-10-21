O furtună violentă cu rafale de peste 120 km/h a lovit marți capitala Noii Zeelande, provocând moartea unui bărbat, rănirea altor persoane și haos în transporturi, închideri de școli și pene de curent.

Un bărbat a murit marți după ce a fost lovit de o creangă într-un parc din Wellington, în timp ce o furtună puternică a lovit capitala Noii Zeelande, aducând vânturi violente și ploi torențiale.

Bărbatul a fost rănit mortal pe Muntele Victoria, o zonă populară pentru plimbări, aflată în centrul orașului, potrivit AP.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite parcurile și zonele împădurite, din cauza riscului ridicat de căderi de arbori.

O filmare de pe o cameră de bord arată momentul în care un pieton este trântit de o rafală de vânt și aruncat pe carosabil, scăpând la limită de o coliziune cu mașinile aflate în trafic.

Rafalele de vânt au atins viteze de până la 120 km/h în zona Kelburn, potrivit agenției meteorologice MetService.

Deși Wellington este cunoscut pentru vânturile sale puternice, specialiștii spun că rafalele de marți au depășit chiar și standardele capitalei.

Aproximativ 10.000 de locuințe din regiunea Wairarapa au rămas fără curent electric, iar mai multe școli și afaceri au fost închise.

Zborurile către și dinspre Wellington au fost suspendate timp de câteva ore, iar traversările cu feribotul au fost oprite.

Pe ambele insule ale Noii Zeelande, mai multe șosele naționale au fost închise din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren.

În Hawke’s Bay, o rafală a răsturnat un camion, rănind o persoană.

