Iran răspunde ameninţărilor lui Donald Trump: "Considerăm mai probabil războiul decât negocierea"

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că diplomaţia combinată cu ameninţări militare "nu este nici eficientă şi nici utilă", ca răspuns la comentariile ameninţătoare ale preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit agenţiei de ştiri Irna, citată de Agerpres, Araghchi a declarat că Statele Unite ar trebui să renunţe la ameninţări şi la "cereri ilogice" dacă doresc să se angajeze în negocieri.

"Este inacceptabil şi nu poate fi numită diplomaţie dacă o parte încearcă să îşi atingă obiectivele prin forţă", a adăugat el.

Tot miercuri, guvernul iranian a declarat că consideră mai probabilă o confruntare militară decât o negociere cu SUA după o perioadă de creştere a tensiunilor ca urmare a deciziei preşedintelui Donald Trump de a trimite o flotă în regiune.

"Considerăm mai probabil războiul decât negocierea. Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu. Prioritatea este apărarea ţării", a declarat viceministrul iranian de externe Kazem Ghariabadi într-o întâlnire cu presa străină la Teheran.

Ghariabadi a subliniat că Iranul este pregătit pentru război şi pentru a oferi un "răspuns ferm oricărei agresiuni. În cazul unui atac limitat al SUA răspunsul nostru va fi adecvat", a adăugat el.

Reluând avertizarea guvernului iranian, Ghariabadi a menţionat că locul de unde provine un atac împotriva Iranului sau de unde sunt desfăşurate avioane americane pentru a ataca "va fi o ţintă legitimă pentru noi şi nu întreaga ţară de unde a început ofensiva".

Viceministrul iranian a asigurat că SUA "trebuie să îşi schimbe abordarea şi să caute o negociere reală", iar dacă Washingtonul doreşte "o negociere al cărei rezultat să nu fie definit în prealabil, opţiunea poate fi evaluată".

El a mai afirmat că canalele de dialog cu SUA sunt întotdeauna deschise, dar în prezent nu au loc discuţii.

"SUA au propus să se negocieze. Important este nivelul de seriozitate pe care îl au pentru a negocia", a spus el.

În acest sens, Ghariabadi a remarcat că dacă prin desfăşurarea militară Washington caută să "ne preseze pentru a-şi atinge obiectivele în negocieri, nu vor reuşi".

"Dacă vom intra într-o negociere, o vom face cu autoritate şi cu o poziţie fermă", a adăugat el.

Portavionul nuclear american USS Abraham Lincoln, împreună cu grupul său de luptă, se află în Orientul Mijlociu, potrivit informaţiilor oferite luni de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), după avertismentul preşedintelui Trump de a trimite o "flotă uriaşă" ca răspuns la reprimarea protestelor din Iran.

Deşi protestele care au zguduit Iranul în special în zilele de 8 şi 9 ianuarie au fost înnăbuşite de regim şi nu mai există manifestaţii semnificative în ţară, preşedintele Donald Trump a menţinut instrucţiunea de a trimite flota în regiune.

