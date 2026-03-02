General SUA, după moartea a 4 soldaţi americani în războiul cu Iranul: Ne aşteptăm la pierderi suplimentare

Generalul american Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, a declarat luni că va fi nevoie de timp pentru a atinge obiectivele militare în Iran şi că se aşteaptă la pierderi suplimentare din partea SUA, în afara celor patru militari americani ucişi până acum.

„Ne aşteptăm la pierderi suplimentare şi, ca întotdeauna, vom depune eforturi pentru a minimiza pierderile americane”, a spus generalul Caine într-o conferinţă de presă susţinută la Pentagon, alături de secretarul apărării Pete Hegseth, în prima ieşire publică de la declanşarea operaţiunii "Epic Fury” împotriva Iranului.

„Obiectivele militare ale CENTCOM şi ale forţelor comune vor necesita timp pentru a fi atinse şi, în unele cazuri, vor fi dificile şi necesită eforturi susţinute”, a adăugat acesta.

Generalul cu cel mai înalt rang din SUA a afirmat că forţele americane au reuşit să obţină controlul asupra spaţiului aerian al Iranului graţie atacurilor americano-israeliene desfăşurate începând de sâmbătă, potrivit News.

„Impactul combinat al acestor atacuri rapide, precise şi zdrobitoare a dus la stabilirea unei superiorităţi aeriene locale. Această superioritate aeriană nu numai că va consolida protecţia forţelor noastre, dar le va permite şi să-şi continue activitatea deasupra Iranului”, a declarat generalul Caine în conferinţa de presă.

SUA alocă forţe suplimentare

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, va primi luni forţe suplimentare, a anunţat el. Generalul a spus că nu doreşte să „intre în detalii” despre trupele suplimentare care vor fi trimise în regiune, deoarece ar fi informaţii utile inamicului.

Cu toate acestea, el a menţionat că vor fi „mai multe avioane tactice” care vor ajunge în teatrul de operaţiuni. „Cred că suntem exact acolo unde ne dorim să fim în ceea ce priveşte capacitatea totală de luptă şi puterea totală de luptă”, a adăugat el.

El a menţionat, de asemenea, că operaţiunea "Epic Fury" a fost „strict secretă”, pentru a se asigura că inamicul va vedea „viteza, surpriza şi violenţa acţiunii”. Caine a precizat că pe 27 februarie, Donald Trump a dat undă verde operaţiunii. „Preşedintele a ordonat, citez: Operaţiunea Epic Fury este aprobată. Fără anulări. Succes", a spus Caine.

