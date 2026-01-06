Generalul Hodges: SUA nu mai sunt considerate de încredere; Europa trebuie să fie fermă în faţa lui Trump

Europa a neglijat în trecut propria securitate şi se află acum în situaţia de a gestiona o relaţie dificilă cu un partener imprevizibil, a declarat generalul în rezervă Ben Hodges, referindu-se la Statele Unite, în contextul temerilor reaprinse că Washingtonul ar putea încerca să preia Groenlanda prin forţă.

Într-un interviu acordat postului polonez TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al Forţelor Terestre ale SUA în Europa, a afirmat că trimiterea trupelor americane pentru a ocupa Groenlanda ar reprezenta un ordin ilegal.

"SUA nu mai sunt văzute ca un partener de încredere"

Hodges a afirmat că, în trecut, Europa s-a bazat prea mult pe protecţia Statelor Unite şi pe energia din Rusia, fără să-şi consolideze suficient propria securitate. În prezent, a mai spus el, europenii trebuie să facă faţă unui partener din ce în ce mai imprevizibil.

"Europa, pentru prea mult timp, a presupus că Statele Unite îi vor asigura toată protecţia. Astfel, ţările europene nu au făcut ce era necesar şi au ajuns să depindă şi de Rusia pentru energie. Statele Unite nu mai sunt văzute ca un partener de încredere. ţările europene vor trebui să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate", a declarat Hodges.

Acesta a avertizat că SUA vor regreta pe termen lung pierderea încrederii aliaţilor europeni. "Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari şi zeci de ani ajutând Europa după Al Doilea Război Mondial, lucru de care sunt foarte mândru. Acum însă am ajuns într-o situaţie în care SUA au nevoie de Europa ca să ne ajute, să ne salveze de noi înşine, să reziste ferm acestei administraţii", a spus fostul general.

Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei şi, implicit, din NATO. Deşi ideea ca SUA să atace un stat aliat părea de neconceput în trecut, premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că Donald Trump "ar trebui luat în serios atunci când spune că vrea Groenlanda".

Scenariu "de vis" pentru ruşi

În interviul său, Hodges a recunoscut că un astfel de scenariu pare acum mai plauzibil după operaţiunea americană din Venezuela. "Obişnuiam să cred că este o idee ridicolă. Danezii şi localnicii din Groenlanda ne-au primit bine, aşa că nu credeam că Trump ar face aşa ceva. Dar după ce s-a întâmplat în acest weekend, pare posibil", a spus el.

Fostul comandant a subliniat că un ordin de acest fel ar fi ilegal şi a adăugat că speră ca armata SUA să îl trateze ca atare. El a avertizat, de asemenea, că un atac al SUA asupra unui alt stat NATO ar fi un dezastru pentru alianţă. "Dacă acest lucru ar fi perceput ca sfârşitul NATO, ar fi un scenariu de vis pentru ruşi", a concluzionat Ben Hodges.

