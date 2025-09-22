Generalul rus Alexander Lapin a fost demis. Kadîrov l-a numit "bun de nimic" după gafele din Kursk şi Harkov

General-colonelul rus Alexander Lapin a fost demis din serviciul militar, a relatat publicaţia pro-guvernamentală RBC. Acesta a fost catalogat de Kadîrov drept "bun de nimic" după eşecul contraofensivei din 2022, înfrângere care a avut efecte pe termen îndelungat şi a scăzut credibilitatea armatei ruse. Deciziile lui Lapin au dus la înfrângeri şi în 2024, când trupele ucrainene au invadat regiunea Kursk din Rusia, scrie Kyiv Independent.

General-colonelul Lapin este asociat de mult timp cu eşecurile de pe câmpul de luptă, începând cu anul 2022. Acesta a condus Districtul Militar Central al Rusiei în timpul contraofensivei ucrainene din septembrie 2022, în regiunea Harkov, când liniile de apărare ruse au cedat, iar mai multe oraşe au fost recucerite de Kiev, scrie Kyiv Independent.

În urma acestui eşec, Lapin a fost criticat public de dictatorul cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit "un general bun de nimic".

În 2024, Lapin a coordonat apărarea rusă în regiunea Kursk, unde Ucraina a lansat o incursiune fără precedent peste graniţă, cucerind aproximativ 1.300 de kilometri pătraţi în primele luni. Potrivit Wall Street Journal, slăbiciunile din apărarea rusă condusă de Lapin au permis trupelor ucrainene să avanseze.

Nouă luni mai târziu, Moscova a lansat o contraofensivă sprijinită de 12.000 de soldaţi nord-coreeni, reuşind să recucerească cea mai mare parte a teritoriilor pierdute, însă cu pierderi estimate la 80.000 de militari ucişi sau răniţi.

Cine este Alexander Lapin

Lapin, născut în 1964 la Kazan, a urcat treptat în ierarhia militară după absolvirea Şcolii Superioare de Tancuri din Kazan. În 2017, a fost şef de stat major al trupelor ruse în Siria, iar ulterior a condus Districtul Militar Central şi mai multe formaţiuni ruse în Ucraina.

Publicaţia pro-guvernamentală Tatar-inform a relatat, citând surse anonime, că Lapin va ocupa acum funcţia de asistent al liderului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov.

În 2022, Procuratura Generală a Ucrainei l-a desemnat pe Lapin suspect pentru comiterea de acte de agresiune împotriva Ucrainei şi pentru încălcarea integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii statului ucrainean.

