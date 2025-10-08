Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele ce vor fi considerate ca reprezentând o ameninţare, subliniind că face schimb de expertiză cu Israelul şi Ucraina pentru asigurarea securităţii Germaniei.

Germania autorizează poliţia federală să doboare drone şi înfiinţează un centru de apărare anti-drone - Profimedia

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative pentru consolidarea mijloacelor poliţiei care va putea "acţiona cu tehnologii moderne în faţa ameninţărilor reprezentate de drone".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În plus, va fi înfiinţat "un centru de apărare anti-drone" pentru coordonarea acţiunii poliţiei federale cu cea a landurilor germane, a adăugat Dobrindt.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul a spus că Berlinul lucrează cu ţări cu o experienţă mai mare în domeniu, pe de o parte cu Israelul, dar şi cu Ucraina, ţinta zilnică a atacurilor ruseşti asupra localităţilor sale şi pe front.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fără a preciza vreun calendar, Dobrindt a menţionat un buget de ordinul "a milioane de euro cu trei cifre", adică minimum o sută de milioane de euro, subliniind că echipamentul va depinde şi de capacităţile de producţie ale industriilor aferente.

Rusia se află "probabil" în spatele recentelor alerte cu drone în Europa, în special al incidentelor care au paralizat aeroportul din München săptămâna trecută, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz, calificând survolurile drept "tentative destabilizatoare".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰