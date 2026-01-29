Germania exclude ca Ucraina să adere la UE la 1 ianuarie 2027: "Nu este fezabil"

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri seară că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană anul viitor nu este un obiectiv fezabil.

Cancelarul german Friedrich Merz a turnat apă rece pe speranţele Ucrainei de a adera la UE la 1 ianuarie 2027. "Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă. Toți membrii, inclusiv Ucraina, care doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga. Aceste procese durează, de obicei, câțiva ani. Putem apropia treptat Ucraina de Uniunea Europeană pe acest parcurs, dar o aderare atât de rapidă pur și simplu nu este fezabilă", a spus Merz la Berlin, potrivit agenției de presă DPA.

Kievul insistă pentru o aderare accelerată

Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut anul 2027 ca termen pentru intrarea Ucrainei în UE. Cancelarul german a temperat așteptările, accentuând că orice stat candidat trebuie mai întâi să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, iar procesul, de regulă, durează ani.

Criteriile de la Copenhaga, stabilite în 1993, definesc condițiile politice, economice și juridice necesare pentru aderarea la UE. Ele includ instituții democratice stabile, o economie de piață funcțională și capacitatea de a adopta și implementa cadrul juridic al UE.

Ucraina, care a primit statutul de țară candidată în 2022 și a finalizat evaluarea legislației anul trecut, a cerut o aderare accelerată în contextul negocierilor de pace cu Moscova, argumentând că apartenența la UE este esențială pentru reconstrucția postbelică și pentru securitate.

Merz a declarat că prioritatea imediată a Ucrainei ar trebui să fie negocierile în curs de desfășurare cu Statele Unite și Rusia, care au loc la Abu Dhabi. Cu toate acestea, și-a exprimat un optimism prudent că discuțiile ar putea duce la un acord.

Reacțiile membrilor UE

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a reacționat spunând că i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că nu este bine să pună presiune pe UE cu termene-limită pentru aderare în 2027. "Am auzit că președintele Zelenski a spus că Ucraina trebuie să devină membră anul viitor. Îmi pare rău, i-am spus de mai multe ori: nu da ultimatumuri. Nu este în interesul vostru. Există reguli care trebuie respectate", a declarat Bettel.

Prim-ministrul Ungariei s-a folosit de moment pentru a ataca din nou Comisia Europeană. Majoritatea europenilor NU vor aderarea rapidă a Ucrainei la UE, a transmis pe X șeful guvernului de la Budapesta.

"Trei sferturi dintre europeni resping aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Bruxelles-ul merge mai departe. Nu le pasă ce cred oamenii, atâta timp cât doar câteva guverne europene mai au puterea de a se opune voinței Bruxelles-ului.

Ungaria este una dintre excepții. 95% dintre maghiari au respins aderarea accelerată a Ucrainei la UE, pentru că vor să protejeze fermierii noștri, siguranța familiilor și pacea din Ungaria. Guvernul nostru face exact ceea ce i s-a mandatat de către popor. Nu vom ceda, indiferent de presiuni", a spus Viktor Orban pe X.

