Zelenski: "Ucraina ar trebui să adere la UE până în 2027". Kievul îşi propune să ucidă 50.000 de ruşi pe lună

Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenența la UE ca pe o parte a garanțiilor de securitate pentru țara sa devastată de război.

"De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, și contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziția noastră", a postat șeful statului ucrainean pe X după o convorbire telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina

Zelenski a făcut această afirmaţie referindu-se la informarea pe care i-a făcut-o cancelarului austriac privind discuţiile trilaterale din EAU de săptămâna trecută. "Părţile au discutat în primul rând chestiuni militare, dar au vorbit şi despre garanţii de securitate. Aderarea Ucrainei la UE este una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Până la urmă, forţa colectivă a Europei este posibilă, în special, mulţumită contribuţiilor de securitate, tehnologice şi economice ale Ucrainei", a menţionat el în mesaj.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârşitul lunii februarie 2022, la numai câteva zile după ce Rusia şi-a lansat, pe scară largă, agresiunea sa neprovocată şi nejustificată. Comisia Europeană şi-a dat avizul cu privire la cererea de aderare a Ucrainei în iunie 2022. În aceeaşi lună, toate statele membre i-au acordat Ucrainei statutul de ţară candidată.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina în cadrul primei conferinţe interguvernamentale din iunie 2024, informează executivul UE într-un comunicat pe această temă. Ucraina aşteaptă în prezent începerea negocierilor pe capitole cu Comisia Europeană, care este blocată de opoziţia Ungariei în Consiliu.

Zelenski: E necesar să se distrugă 50.000 de ocupanţi pe lună pentru ca Rusia să nu poată să îşi refacă armata

Sarcina Forţelor de Apărare ale Ucrainei este să asigure un nivel atât de mare al pierderilor armatei de ocupaţie încât să nu poată reface efectivul, ideal fiind de 50 de mii pe lună, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în timpul prezentării iniţiativei E-Score pentru evaluarea eficacităţii unităţilor de drone, relatează Ukrinform.

"Sarcina unităţilor ucrainene este să asigure un astfel de nivel de distrugere a ocupanţilor atunci când pierderile ruseşti devin mai mari decât cantitatea de reaprovizionare pe care o pot trimite armatei în fiecare lună. Aceasta este o sarcină realistă. Când vine vorba de 50 de mii de pierderi ruseşti pe lună, acesta este nivelul optim. Aceasta este cu siguranţă o sarcină dificilă, dar, cu toate acestea, acesta este nivelul optim pentru ca Rusia să înceapă să cântărească ceea ce face şi pentru ce luptă", a spus şeful statului.

Zelenski a remarcat că asigurarea unor astfel de pierderi inamice este sarcina Ministerului Apărării al Ukrainei, a armatei şi a tuturor Forţelor de Apărare şi Securitate. Acest obiectiv poate fi atins în principal datorită dronelor de diverse tipuri, analizei clare şi concluziilor din operaţiunile de luptă, precum şi unui nivel ridicat de instruire şi coordonare a acţiunilor unităţilor.

"În multe privinţe, experienţa celor mai eficiente unităţi ale noastre în drone ar trebui să fie adaptată la toate trupele ţării noastre. Dar, în acelaşi timp, ne amintim că nivelul pierderilor ruseşti nu poate fi primul şi ultimul obiectiv cheie al muncii noastre cu dronele, cu tehnologia. Este important să creşti controlul spaţiului - până la o adâncime din faţă. Să distrugă logistica inamicului, a operatorilor săi de drone şi a forţei sale ca ocupant", a subliniat preşedintele.

Potrivit şefului statului, este important să se dezvolte direcţia de protecţie împotriva Shahed-ilor ruşi, a altor UAV-uri de atac şi a dronelor de recunoaştere. "Este necesar ca evoluţia interceptoarelor noastre să nu rămână în urmă faţă de schimbările din dronele de atac ruseşti. Ucraina trebuie să menţină conducerea şi să câştige în fiecare ciclu de dezvoltare tehnologică", a subliniat preşedintele.

Zelenski a mai menţionat că în decembrie 2025, unităţile ucrainene au distrus 35.000 de ocupanţi. "Timp de 10 ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut jumătate din cât au pierdut ruşii într-o lună de război", a subliniat el. Potrivit Ukrinform, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că astăzi peste 80% dintre ţintele inamice sunt distruse de drone. În special, dronele au lovit 819.737 de ţinte anul trecut.

