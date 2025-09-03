Berlinul o contrazice pe Ursula von der Leyen: "Nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina"

Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate.

"Sprijinul militar pentru Ucraina este o chestiune care ţine de membrii aşa-numitei Coaliţii a Voinţei", a declarat Friedrich Merz într-un interviu acordat postului de televiziune Sat.1 Comentariile sale vin după critici similare din partea ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, luni, după ce un articol din Financial Times susţinea că von der Leyen a vorbit despre planuri specifice de a trimite trupe terestre în Ucraina în cazul unui armistiţiu.

Merz a precizat că nu există astfel de planuri concrete pentru acţiuni militare, "cel puţin nu în Germania". Acesta a adăugat că garanţiile de securitate pe termen lung pot fi decise doar după ce există un armistiţiu sau un acord de pace.

Chiar şi atunci, el a spus că ar avea "rezerve considerabile" cu privire la desfăşurarea de trupe germane şi a subliniat că acest lucru ar trebui aprobat de Parlament. O desfăşurare ar depinde şi de tipul de acord încheiat cu Rusia, a adăugat el. "Există încă multe, multe obstacole de depăşit, posibil pe o perioadă destul de lungă de timp", a afirmat Merz.

Ursula von der Leyen: Europa are un plan "destul de precis" de a trimite trupe în Ucraina

Într-un interviu pentru Financial Times, publicat pe 31 august, șefa Comisiei Europene a declarat că statele UE lucrează la "planuri destul de precise" pentru eventuale desfășurări militare în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-război, planuri ce vor fi sprijinite pe deplin de capacitățile SUA. Declarațiile au fost făcute în timpul unui turneu în statele baltice, Bulgaria și România, unde von der Leyen promovează creșterea cheltuielilor pentru apărare și consolidarea pregătirii militare a continentului.

Von der Leyen a spus că există o "foaie de parcurs clară" pentru posibilele desfășurări de trupe, convenită deja la Casa Albă. "Garanțiile de securitate sunt esențiale. Avem o foaie de parcurs clară și am avut un acord la Casa Albă… lucrurile merg foarte bine", a precizat ea.

Ea a adăugat că guvernele europene pregătesc "planuri pentru o desfășurare multinațională de trupe, cu sprijin american". "Președintele Trump ne-a asigurat că va exista prezență americană ca parte a acestui sprijin. A fost foarte clar și a repetat asta de mai multe ori", a spus von der Leyen.

Ucraina a cerut garanții de securitate concrete din partea Occidentului, inclusiv trupe pe teren, ca parte a unui eventual acord de pace cu Rusia. Potrivit planurilor, ar putea fi vorba de zeci de mii de militari europeni, sprijiniți de SUA prin sisteme de comandă și control, precum și prin capabilități de informații și supraveghere. Acest cadru a fost stabilit la întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni, luna trecută, la Washington.

Joi, la Paris are loc atât în format fizic, cât şi virtual, o reuniune a "Coaliţiei celor dispuşi", formată din aproximativ 30 de ţări. Se va "clarifica" angajamentul europenilor în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea contribuţiei americane, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

