Şefa executivului italian, Giorgia Meloni, a declarat că ţările europene se confruntă cu o problemă de autonomie strategică, după ce au "dormit" timp de decenii în domenii critice precum apărarea, aprovizionarea cu materiale şi energia, informează EFE.

Giorgia Meloni: Europa a dormit decenii în domenii critice și depinde prea mult de SUA, Rusia și China - Profimedia

"Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China", a remarcat Giorgia Meloni în timpul unui interviu acordat podcastului italian "Pulp", găzduit de rapperul Fedez şi care a fost difuzat joi, potrivit Agerpres.

Potrivit şefei guvernului italian, această stabilitate a fost spulberată odată cu apariţia unor şocuri neprevăzute, cum ar fi "pandemia (de coronavirus - n.r.), războiul din Ucraina, acum războiul din Iran şi problemele pe care le avem în Africa".

Meloni a amintit cum, după izbucnirea războiului din Ucraina, Italia a fost nevoită să reacţioneze urgent după ce a pierdut brusc 40% din aprovizionarea cu gaze din Rusia şi cum pandemia a oprit furnizarea de semiconductori şi microcipuri.

Articolul continuă după reclamă

Critici la adresa tranziţiei verzi

Prim-ministrul italian a fost deosebit de critic la adresa gestionării tranziţiei verzi în Uniunea Europeană, avertizând că investiţiile exclusive în electrificare au lăsat Europa "legată de mâini şi de picioare" de o altă putere majoră, China.

În acest sens, ea a susţinut că nu are sens să se urmărească o reducere cu 5% a emisiilor europene dacă tehnologia utilizată provine de la centrale electrice pe cărbune din "una dintre cele mai poluante naţiuni din lume".

"Dacă vrei să-ţi controlezi lanţurile de aprovizionare, trebuie să lucrezi cât mai mult posibil cu naţiuni în care ai cea mai mare încredere", a declarat ea.

Meloni a insistat că, pentru ca Europa să se protejeze împotriva acestor şocuri, diversificarea trebuie crescută la maximum, "atât în ceea ce priveşte tipul de energie, cât şi cine o furnizează".

În acest context, ea a descris închiderea centralelor nucleare drept "o altă mare greşeală" asupra căreia guvernul său încearcă să revină.

O Italie autonomă

Meloni şi-a reafirmat, de asemenea, poziţia de lungă durată privind o mai mare autonomie italiană, pe care şi-a amintit că a apărat-o încă de când era în opoziţie, în ciuda criticilor care au etichetat-o drept "autarhică" sau "suveranistă".

Deşi a afirmat că Italia este acum "ferită de şocuri majore", Meloni a recunoscut că ţara nu este încă imună la "problema costurilor".

Ca răspuns direct la instabilitatea aprovizionării globale cu ţiţei din cauza războiului din Iran, guvernul italian a aprobat miercuri un decret de reducere a preţului combustibilului cu 0,25 euro pe litru.

"Lucrez pentru a mă asigura că Italia este pe deplin autonomă şi capabilă să se descurce prin propriile sale forţe", a concluzionat Meloni, insistând că o consolidare a autoapărării este o necesitate pentru a preveni, printre altele, "o creştere a influenţei chineze în Europa".

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰