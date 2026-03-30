Replica acidă a lui Zelenski după ce șeful Rheinmetall a râs de ucraineni: Fac drone cu gospodine în bucătărie

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacţionat cu sarcasm după ce directorul executiv al companiei germane de armament Rheinmetall a comparat uzinele ucrainene pentru producţia de drone cu "gospodine" care fabrică arme în bucătăriile lor. "Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate să producă într-adevăr drone, atunci orice gospodină din Ucraina poate să fie director executiv la Rheinmetall", a răspuns ironic Zelenski într-o conferinţă de presă.

Volodimir Zelenski îi răspunde directorului Rheinmetall

Controversa a fost provocată de afirmaţiile directorului Rheinmetall într-un interviu publicat vineri de revista americană The Atlantic, în care acesta îi comparase pe principalii fabricanţi ucraineni de drone cu nişte "gospodine". "Au imprimante 3D în bucătărie şi produc piese pentru drone", a spus el, adăugând: "Asta nu e inovaţie!"

Articolul continuă după reclamă

Întrebat despre eficacitatea dronelor ucrainene în distrugerea tancurilor ruseşti, Papperger a declarat că aceste tehnologii sunt departe de a avea sofisticarea tehnologică a marilor companii din sector şi nu sunt altceva decât structuri de "tip Lego realizate de gospodine".

El a recunoscut că, având în vedere condiţiile din timpul războiului, producţia ucraineană de drone mici este "excelentă", totuşi, a spus el, nu se compară cu tehnologia Rheinmetall, Lockheed Martin sau General Dynamics. Volodimir Zelenski a calificat luni aceste comentarii drept "bizare".

Liderul ucrainean tocmai a revenit dintr-un turneu în ţări din Golf, în cadrul căruia a semnat acorduri de cooperare în domeniul securităţii şi apărării antiaeriene, bazându-se în special pe expertiza Ucrainei în domeniul producţiei de drone de interceptare, după peste patru ani de luptă împotriva invaziei ruse

Declaraţiile CEO-ului Rheinmetall au făcut vâlvă în Ucraina

Într-o postare pe platforma X, şefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a subliniat duminică rolul "esenţial" jucat de ucrainence "în multe domenii considerate altădată rezervate doar bărbaţilor", cum ar fi armata şi industria de apărare. Ucrainenii au reacţionat la rândul lor pe reţelele de socializare, lăudând cu umor performanţele apărării antiaeriene a ţării lor sub hashtagul #MadeByHousewives (Fabricat de gospodine - n.r.).

Consilierul preşedinţiei ucrainene pentru afaceri strategice, Oleksandr Kamişin, a replicat pe platforma X că "dronele de tip Lego făcute de gospodinele ucrainene în bucătăriile lor au incendiat deja peste 11.000 de tancuri ruseşti". Într-o altă postare, Kamişin a cerut "respect" pentru femeile ucrainene care lucrează în industria apărării.

Grupul german a încercat să atenueze scandalul. "Avem un respect profund pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra", a declarat compania Rheinmetall într-o postare pe platforma X duminică, adăugând că "fiecare femeie şi fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuţie nepreţuită"

"Capacitatea de inovare şi spiritul de luptă ale poporului ucrainean reprezintă o sursă de inspiraţie pentru noi toţi. Suntem recunoscători că putem sprijini Ucraina cu resursele de care dispunem", se mai arată în mesajul publicat de companie.

Ucraina tocmai a semnat acorduri de cooperare militară pe o perioadă de zece ani cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar. Acordurile semnate săptămâna trecută de preşedintele ucrainean în cadrul unui turneu regional vor permite celor trei monarhii din Golf să producă drone în comun cu Ucraina şi acces la tehnologia şi expertiza dobândite de această ţară în timpul războiului cu Rusia în materie de drone şi de tehnologie antidrone.

Rheinmetall reprezintă unul dintre principalii furnizori de armament şi muniţie pentru Ucraina şi una dintre companiile pionier în încheierea de acorduri de coproducţie şi de relocare a producţiei de echipamente militare pe teritoriul ucrainean.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰