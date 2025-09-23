Antena Meniu Search
Greenpeace Franţa cere interzicerea în UE a unui solvent găsit în ulei, lapte praf pentru bebeluşi și unt

Greenpeace Franța a solicitat interzicerea utilizării în industria alimentară a unui solvent găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Urme ale solventului considerat periculos pentru sănătate au fost găsite în alimente. Solicitarea Greenpeace vizează interzicerea în UE, nu doar în Franța.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 11:15
Solventul se găseşte în ulei, lapte praf pentru bebeluşi și unt

Greenpeace Franța solicită interzicerea în industria alimentară a hexanului, un solvent derivat din distilarea petrolului utilizat în special pentru extracția uleiurilor vegetale, potrivit Le Figaro.

"Greenpeace Franța solicită autorităților publice franceze și europene să își asume responsabilitatea și să ia măsuri imediate pentru a proteja sănătatea populației și a pune capăt utilizării acestui solvent periculos", a cerut organizația într-un comunicat de presă.

Organizația a redactat un raport după un an de investigații și analize de laborator, relatează Mediafax"Dintre cele 56 de produse alimentare testate, 36 conțin reziduuri de hexan, inclusiv uleiuri, unt, lapte, inclusiv lapte praf pentru sugari și pui", scrie în raport.

Cantitățile detectate, între 0,05 și 0,08 mg/kg pentru uleiurile testate, sunt mult sub pragurile de reglementare de 1 mg/kg. Cu toate acestea, Greenpeace denunță "reglementări învechite și slabe, bazate pe studii care datează din 1996 și furnizate chiar de producători". În luna mai a anului trecut, Comisia Europeană a însărcinat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu reevaluarea "siguranței utilizării hexanului" în industria alimentară. În Franța, o comisie parlamentară urmează să analizeze impactul hexanului asupra sănătății oamenilor.

Hexanul este un solvent derivat din petrol, utilizat frecvent în industria alimentară pentru extragerea uleiurilor din semințe precum soia, rapiță și floarea-soarelui. Procesul implică amestecarea semințelor zdrobite cu hexan, care extrage eficient uleiul. Ulterior, uleiul trece prin etape de rafinare care elimină aproape complet hexanul înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor.

