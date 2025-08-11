Greta Thunberg porneşte iar spre Gaza. Alături de alţi activişti, vrea să spargă "blocada israeliană ilegală"
Activista Greta Thunberg a anunţat duminică seara, într-un mesaj pe Instagram, că o nouă flotilă cu ajutoare umanitare va porni din mai multe porturi mediteraneene spre Fâşia Gaza. Iniţiativa activistei suedeze ar avea scopul de a "sparge blocada israeliană ilegală", notează AFP, citată de Agerpres.
Lansarea "celei mai mari încercări realizate vreodată" împotriva izolării de către Israel a teritoriului palestinian va avea loc în 31 august, iar zeci de alte vase pornite din Tunisia şi din alte porturi i se vor alătura militantei în 4 septembrie.
La iniţiativa denumită "Global Sumud Flotilla" participă asistenţi umanitari, medici, artişti - printre care actriţa americană Susan Sarandon, actorul american Gustaf Skarsgard şi cel irlandez Liam Cunningham - alături de militanţi din 44 de ţări, arată site-ul de internet al organizatorilor. Nu s-a precizat câte ambarcaţiuni vor naviga spre Gaza.
Global Sumud Flotilla se declară organizaţie "independentă" şi "neafiliată la niciun guvern sau partid politic".
A doua încercare a activiştilor de a sparge blocada israeliană pe cale maritimă
Thunberg s-a aflat la bordul velierului Madleen, interceptat în noaptea de 8 iunie de forţele israeliene la 185 de km la vest de coasta Fâşiei Gaza. Toţi cei 12 militanţi din Franţa, Germania, Brazilia, Turcia, Suedia, Spania şi Olanda de pe vas au fost reţinuţi pentru scurt timp în Israel, apoi au fost expulzaţi.
După ce organizaţia islamistă palestiniană Hamas a atacat Israelul în 7 octombrie 2025, a ucis 1219 oameni, majoritatea civili, şi a luat 251 de ostatici, israelienii au ripostat printr-o ofensivă în Fâşia Gaza în cursul căreia şi-au pierdut viaţa peste 61.000 de palestinieni, reaminteşte AFP. În prezent, o mare parte din populaţia civilă din Gaza suferă de lipsa alimentelor, apei şi a unor produse de primă necesitate.
