O filmare din dronă făcută deasupra Fâşiei Gaza joi, 7 august, arată locuinţe ruinate, iar pe spaţiile virane tabere tot mai extinse de corturi, în care stau refugiaţii, relatează jurnaliştii Associated Press.

Un clip de puţin peste un minut şi jumătate arată distrugerea generală din Fâşia Gaza - pe o lungime de câţiva kilometri filmaţi chiar astăzi, aproape că nu mai vezi clădire întreagă. În schimb, abundă corturile în care refugiaţii au fost nevoiţi să se mute, speriaţi de viaţa printre ruinele care se pot prăbuşi oricând.

Un raport publicat în urmă cu câteva zile arată că foametea s-a răspândit în aproape toată Fâşia Gaza, iar accesul la produse şi servicii esenţiale pentru traiul de zi cu zi a coborât la un nivel fără precedent. În raport sunt citate dovezi care arată că a crescut numărul morţilor legate de malnutriţie şi boli. Peste 20.000 de copii ar fi primit tratament pentru malnutriţie între aprilie şi mijlocul lunii iulie, cu 3000 dintre ei într-o stare gravă. Cel puţin 16 copii cu vârste de sub 5 ani ar fi murit în spitale din cauza foametei, din 17 iulie şi până la publicarea raportului, pe 29 iulie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ia în calcul ocuparea întregii Fâşii Gaza, transmit surse media israeliene, o mişcare neagreată la nivel global, dar nici măcar în Israel.

Ar însemna escaladarea conflictului şi ar pune în pericol viaţa a nenumăraţi palestinieni, transmit jurnaliştii AP, precum şi viaţa a aproximativ 20 de ostatici.

Deciziile Israelului au şocat comunitatea internaţională. Până şi aliaţii occidentali tradiţionali ai Israelului au ajuns să ceară sfârşitul războiului şi să facă paşi pentru a recunoaşte statul Palestina.

Curtea Internaţională de Justiţie ia în calcul acuzaţii de genocid, iar Curtea Penală Internaţională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu şi fostul ministru al Apărării, cu acuzaţii de crime de război, crime împotriva umanităţii, inclusiv folosirea înfometării ca manevră de război.

Israelul a respins acuzaţiile, considerându-le antisemite. Oficialii israelieni spun că au luat măsuri pentru a evita vărsarea de sânge în rândul civililor şi dau vina pe Hamas pentru morţile lor, pentru că militanţii se ascund în zone populate de oameni de rând.