Video Imaginile dezastrului din Fâşia Gaza, după aproape doi ani de război. Corturi ridicate printre ruine
O filmare din dronă făcută deasupra Fâşiei Gaza joi, 7 august, arată locuinţe ruinate, iar pe spaţiile virane tabere tot mai extinse de corturi, în care stau refugiaţii, relatează jurnaliştii Associated Press.
Un clip de puţin peste un minut şi jumătate arată distrugerea generală din Fâşia Gaza - pe o lungime de câţiva kilometri filmaţi chiar astăzi, aproape că nu mai vezi clădire întreagă. În schimb, abundă corturile în care refugiaţii au fost nevoiţi să se mute, speriaţi de viaţa printre ruinele care se pot prăbuşi oricând.
Un raport publicat în urmă cu câteva zile arată că foametea s-a răspândit în aproape toată Fâşia Gaza, iar accesul la produse şi servicii esenţiale pentru traiul de zi cu zi a coborât la un nivel fără precedent. În raport sunt citate dovezi care arată că a crescut numărul morţilor legate de malnutriţie şi boli. Peste 20.000 de copii ar fi primit tratament pentru malnutriţie între aprilie şi mijlocul lunii iulie, cu 3000 dintre ei într-o stare gravă. Cel puţin 16 copii cu vârste de sub 5 ani ar fi murit în spitale din cauza foametei, din 17 iulie şi până la publicarea raportului, pe 29 iulie.
Ce urmează în războiul dintre Israel şi Hamas. Soarta palestinienilor din Fâşia Gaza
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ia în calcul ocuparea întregii Fâşii Gaza, transmit surse media israeliene, o mişcare neagreată la nivel global, dar nici măcar în Israel.
Ar însemna escaladarea conflictului şi ar pune în pericol viaţa a nenumăraţi palestinieni, transmit jurnaliştii AP, precum şi viaţa a aproximativ 20 de ostatici.
Deciziile Israelului au şocat comunitatea internaţională. Până şi aliaţii occidentali tradiţionali ai Israelului au ajuns să ceară sfârşitul războiului şi să facă paşi pentru a recunoaşte statul Palestina.
Curtea Internaţională de Justiţie ia în calcul acuzaţii de genocid, iar Curtea Penală Internaţională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu şi fostul ministru al Apărării, cu acuzaţii de crime de război, crime împotriva umanităţii, inclusiv folosirea înfometării ca manevră de război.
Israelul a respins acuzaţiile, considerându-le antisemite. Oficialii israelieni spun că au luat măsuri pentru a evita vărsarea de sânge în rândul civililor şi dau vina pe Hamas pentru morţile lor, pentru că militanţii se ascund în zone populate de oameni de rând.
De la ce a pornit conflictul din Fâşia Gaza
Pe 7 octombrie 2023, mai mulţi terorişti Hamas au intrat în Israel şi au atacat tinerii de la un festival. Au omorât aproape 400 de oameni şi au rănit mulţi alţii. Totodată, au luat 251 de ostatici. Aceste fapte au dus la o retaliere din partea Israelului, care a aprins un război la scară largă.
Teroriştii Hamas încă au 50 de ostatici din rândul celor capturaţi la festival, însă se crede că mai puţin de jumătate dintre ei sunt în viaţă. Au apărut, de altfel, clipui video cu unii dintre ei în stare critică, implorând pentru a fi ţinuţi în viaţă.
Potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, în război au murit peste 61.000 de palestinieni, însă fără să fie clar câţi erau civili şi câţi combatanţi Hamas.
