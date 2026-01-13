A început numărătoarea inversă până la momentul în care se va decide soarta Groenlandei. Sunt consultări între danezi şi groenlandezi pentru a merge cu un mesaj comun la Washington, unde sunt aşteptaţi de secretarul de stat Marco Rubio. Preşedintele Donald Trump pare să aibă mână liberă din partea Congresului. Un republican a prezentat un proiect de lege care permite anexarea sau cumpărarea insulei de la Danemarca. Groenlanda ar primit direct statutul de stat membru al Statelor Unite. Între timp, Dimitri Medvedev alimentează şi mai mult tensiunile: anunţă că locuitorii insulei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă Trump nu reuşeşte să îşi îndeplinească planul.

Groenlanda ar putea deveni al 51-lea stat american. Medvedev, sarcastic: Ar putea vota aderarea la Rusia - Getty Images

Întâlnirea dintre oficialii americani și cei danezi nu a fost anunțată oficial. Ea vine după ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat în Congres, săptămâna trecută, că președintele Trump este interesat de achiziționarea Groenlandei, potrivit CBS News.

Casa Albă a confirmat marți că oficialii americani analizează "o gamă largă de opțiuni" pentru dobândirea teritoriului, inclusiv folosirea armatei americane pentru a-l prelua prin forță.

Trump, de neclintit în decizia de a anexa Groenlanda

Articolul continuă după reclamă

Deși Marco Rubio a minimalizat posibilitatea unei intervenții militare în declarațiile făcute jurnaliștilor, Donald Trump a revenit asupra subiectului duminică seară, susținând că lipsa unei acțiuni ar deschide calea Rusiei sau Chinei.

"Dacă nu luăm Groenlanda, Rusia sau China o vor lua, iar eu nu voi permite să se întâmple asta", a declarat Donald Trump.

Aflat la bordul avionului Air Force One, președintele american a adăugat: "Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. E mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda".

Declarația reia mesajul transmis vineri, când Trump afirmase că "dacă nu o facem pe calea ușoară, o vom face pe calea grea".

Inițiativă în Congresul SUA: Groenlanda ar putea deveni al 51-lea stat american

Un congresman republican, Randy Fine, a introdus un proiect de lege care prevede transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite, în urma demersurilor recente ale președintelui Donald Trump de a prelua teritoriul danez, relatează The Hill.

Potrivit unui comunicat de presă al biroului său, proiectul intitulat "Greenland Annexation and Statehood Act" a fost depus luni. Conform textului, inițiativa legislativă are ca obiectiv "anexarea Groenlandei și admiterea ulterioară a acesteia ca stat".

"Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să-l ignorăm - este un activ esențial pentru securitatea națională", a transmis Randy Fine. "Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime-cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite."

"America nu își poate lăsa viitorul în mâinile unor regimuri care disprețuiesc valorile noastre și încearcă să ne submineze securitatea", a adăugat el.

Proiectul de lege prevede că președintele Trump "este autorizat să întreprindă toate demersurile necesare, inclusiv să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a dobândi în orice alt mod Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite."

Democraţii se opun unei intervenții militare

Senatorul Tim Kaine, care s-a întâlnit săptămâna trecută cu oficiali danezi, a declarat că atât democrații, cât și republicanii din Congres s-ar putea uni pentru a opri orice acțiune militară menită să ducă la preluarea Groenlandei.

"Nu o vom face pe calea grea și nu o vom face nici pe calea ușoară", a spus Tim Kaine într-o intervenție la emisiunea "Face the Nation with Margaret Brennan". El a subliniat că Statele Unite trebuie să continue cooperarea cu Danemarca "ca stat suveran aliat" și să nu o trateze "ca pe un adversar sau un inamic".

În paralel, un grup bipartizan de congresmeni pregătește un proiect de lege care să împiedice președintele SUA să ordone o invazie a unui stat sau teritoriu membru NATO, precum Groenlanda, scrie Politico.

Inițiativa este condusă de Bill Keating, alături de Don Bacon, Steny Hoyer și Brendan Boyle. Keating a declarat că miza este securitatea comună, atât în Europa, cât și în Statele Unite.

El a precizat că blocarea finanțării ar fi cea mai eficientă metodă de a limita administrația. "Puterea de a declara război este importantă, dar am văzut că nu este întotdeauna eficientă. E greu să ocolești lipsa fondurilor sau interdicția de a folosi personal militar", a spus congresmanul.

Miza strategică a Rusiei

Inițiativa legislativă apare în contextul în care democrații din Congres caută modalități de a limita eventuale noi acțiuni militare ale administrației Trump în Venezuela, după îndepărtarea de la putere a lui Nicolas Maduro.

Potrivit Reuters, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că groenlandezii ar putea vota să se alăture Rusiei dacă Trump nu se mișcă rapid pentru a securiza insula arctică. Medvedev a sugerat, în mod ironic, posibilitatea unui "referendum surpriză" în Groenlanda, care are aproximativ 55.000 de locuitori.

Deși Rusia nu revendică Groenlanda, Moscova urmărește de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea Arcticii, având în vedere poziția sa pe rutele din Atlanticul de Nord și existența unei importante facilități militare și de supraveghere spațială americane.

Kremlinul nu a comentat direct relansarea demersurilor lui Trump, dar a declarat anterior că Arctica reprezintă o zonă de interes național și strategic pentru Rusia și că urmărește "dezbaterea destul de dramatică" legată de Groenlanda. Declaraţiile lui Medvedev alimentează şi mai mult tensiunile legate de dosarul insulei.

Danemarca și autoritățile din Groenlanda au respins ferm ideea unei preluări, în timp ce Trump susține că poziția și resursele insulei o fac vitală pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰