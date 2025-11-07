Gunvor, acuzată că este marioneta Kremlinului, și-a retras oferta pentru Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel

Trezoreria Statelor Unite a acuzat compania Gunvor, cu sediul în Elveția și cofondată de un oligarh apropiat de Vladimir Putin, că este "marioneta Kremlinului" și a respins solicitarea acesteia de a achiziționa activele internaționale ale gigantului rus Lukoil. În urma acuzațiilor, Gunvor a anunțat că își retrage oferta de cumpărare. Potrivit presei ruse, tranzacția ar fi inclus şi subsidiara Litasco, care deține peste 300 de benzinării în România și rafinăria Petrotel din Ploiești. Washingtonul se opune tranzacţiei iar achiziţia nu se poate realiza fără aprobarea SUA.

"Președintele Trump a fost clar: războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă crimele lipsite de sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată licență pentru a opera și a obține profit" este mesajul publicat de Trezoreria Statelor Unite pe platforma X. Traderul de materii prime Gunvor a negat acuzaţiile şi a anunţat ulterior că a retras propunerea sa de a cumpăra activele străine ale companiei Lukoil.

Presa de la Moscova a scris că Litasco, o subsidiară a Lukoil, care deţine cele peste 300 de benzinării din România şi rafinăria de la Ploiești, ar urma să fie inclusă în pachetul de active care ar urma să fie transferate către Gunvor.

Otilia Nuţu, expert în energie: Se încearcă eludarea sancţiunilor, trecând activele Lukoil pe numele altcuiva

"Gunvor a avut întotdeauna o prezenţă destul de importantă atât în Rusia, cât şi în comerţul internaţional cu petrol rusesc. Probabil, e o variantă prin care se încearcă această eludare a sancţiunilor, trecând activele Lukoil pe numele altcuiva, care nu prea poate fi sancţionat fără să fie cercetat exact ce, cum şi în ce măsură Putin, prin interpuşi, deţine în continuare controlul asupra acestor companii", a declarat pentru observatornews.ro Otilia Nuţu, expert în energie.

Gunvor a fost fondată în 1997 de miliardarul rus Ghenadi Timcenko (locul 6 în topul Forbes Rusia, cu o avere de 23,2 miliarde dolari şi oligarh apropiat de Vladimir Putin) și miliardarul suedez Torbjorn Tornqvist. Decizia distruge ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziţie a Gunvor şi arată încercările Washingtonului de a folosi sancţiunile pentru a izola Rusia, ale cărei venituri au fost afectate de sancţiunile impuse în contextul invaziei declanşate de Moscova în Ucraina în februarie 2022, relatează Reuters.

Gunvor este înregistrată în Cipru, dar are sediul principal în Elveția, la Geneva, şi a fost fondată de Ghenadi Timcenko și Torbjörn Törnqvist (miliardar suedez, actual CEO). Timcenko și-a vândut participația în 2014 iar Gunvor susține că de atunci nu mai are legături cu ruşii. Törnqvist controlează în prezent firma care a declarat o cifră de afaceri de 136 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2024 și un profit net de 729 de milioane de dolari.

Gunvor a renunţat la achiziţionarea activelor străine ale Lukoil

Seth Pietras, director afaceri corporative al Gunvor, a precizat într-un email că declaraţia Trezoreriei SUA "induce în eroare în mod fundamental şi este falsă" şi salută "oportunitatea de a se asigura că această neînţelegere evidentă este corectată". "Între timp, Gunvor retrage propunerea pentru activele internaţionale ale Lukoil", a adăugat Pietras.

Anterior, bancherii şi alte surse au atras atenţia că cea mai mare ţintă de achiziţii a Gunvor de până acum va fi dificil de realizat deoarece depăşeşte cu mult capacitatea de împrumut a traderului de materii prime. Gunvor are legături îndelungate cu industria energiei din Rusia. Săptămâna trecută, Lukoil a anunţat că a acceptat oferta Gunvor de a cumpăra activele sale internaţionale, după sancţiunile impuse recent de SUA.

Vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor impuse în contextul invaziei declanşate de Moscova din Ucraina, care a început în februarie 2022.

Ce urmează pentru Lukoil? Termenul limită: 21 noiembrie

Pe 22 octombrie 2025, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft. Anterior, în data de 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Nu este clar ce se va întâmpla în continuare cu Lukoil, având în vedere că Trezoreria SUA a permis, temporar, desfășurarea anumitor tranzacții cu Lukoil și Rosneft până la data de 21 noiembrie 2025. Deși cele două companii sunt vizate de sancțiuni, această măsură oferă o perioadă de tranziție în care firmele internaționale își pot încheia relațiile comerciale sau contractele existente. Data a fost interpretată de experți ca un termen-limită până la care Lukoil ar trebui să își vândă activele internaționale.

Activele Lukoil în afara Rusiei

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo.

În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei. Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.

Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

